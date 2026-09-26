Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Sıfır atık ilk kez COP31 gündemine giriyor: müze ve İstanbul platformu hazırlanıyor

Sıfır Atık Vakfı, COP31 kapsamında ilk kez COP gündemine girerken İstanbul Platformu ve bir Sıfır Atık Müzesi ile küresel etkinlikler planlıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:18

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sıfır atık ilk kez COP31 gündemine giriyor: müze ve İstanbul platformu hazırlanıyor

New York temasları ve COP31 vurgusu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’tan yaptığı açıklamada Sıfır Atık hareketinin COP süreçlerine dahil olacağını duyurdu. Ağırbaş, "Bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31’le beraber COP sürecinin gündemine giriyor" ifadelerini kullandı ve vakfın önümüzdeki döneme ilişkin planlarına dikkat çekti.

Emine Erdoğan liderliğinde global bir hareket:

Ağırbaş, hareketin ortaya çıkışına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki atıfını hatırlattı. 2017’de Emine Erdoğan liderliğinde başlayan girişimin bugün Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu belirtti. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022’de aldığı karar ile 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini ve Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun kurulduğunu hatırlattı. Ağırbaş, Danışma Kurulu Başkanlığı’nı Emine Erdoğan’ın yürüttüğünü vurguladı.

Vakfın küresel etkinlik takviminde New York İklim Haftası ve Londra İklim Eylem Haftası’nın ana paydaşları arasında yer aldığı; haziran ayında İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık ve İklim Haftası, Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali gibi etkinliklerle de uluslararası katılım sağlandığı bildirildi. Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu’na 183 ülkeden 7 binden fazla katılım olduğunu belirterek forumu dünyanın en büyük toplantıları arasında sıraladı.

COP31 hazırlıkları ve İstanbul Platformu:

Açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31’in hazırlıklarına ilişkin detaylar paylaşıldı. Ağırbaş, COP31’de 193 ülkeden 100 binden fazla kişinin misafir edileceğini söyledi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde Sıfır Atık temalı etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Bu kapsamda bir Sıfır Atık Müzesi inşa edileceği, müze etrafında gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli konuların yasalaşma süreçleriyle ilgili müzakereler yapılacağı aktarıldı. Ağırbaş, Sıfır Atık konusunun bundan böyle COP süreçlerinde daha güçlü şekilde tartışılacağını belirterek, COP’un bir çatısı olarak kurulacak İstanbul Platformu altında Sıfır Atık gündeminin kalıcı hale getirileceğini ifade etti.

Ağırbaş ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerini örneklerle anlatarak "Tek bir dünyamız var ve bu dünyayı hep birlikte korumak zorundayız" değerlendirmesini yaptı. Vakfın devlet başkanları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü görüşmelerin sürdüğünü; farklı ülkelerden iş birliği talepleri geldiğini belirterek hedeflerini "daha yaşanabilir ve müreffeh bir dünya" olarak özetledi.

Sonuç olarak Sıfır Atık hareketi, küresel platformlarda görünürlüğünü artırırken COP31 sürecine entegre olma adımıyla uluslararası politika ve yasal düzenlemeler gündeminde daha geniş yer bulmaya hazırlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği...

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Murat Kurum'un da liderliğinde, desteğinde bir Sıfır Atık Müzesi inşa ediyoruz. Etkinliklerimiz olacak. Orada çeşitli konuların yasalara girmesiyle alakalı müzakerelerimiz olacak. Ve bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31'le beraber COP sürecinin gündemine giriyor. Bundan sonra da COP süreçlerinde Sıfır Atık tartışılmaya başlanacak" dedi.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MSB'den Somali'de gazilere ve ailelerine kapsamlı destek
images

Kayseri’nin gündeminde eğitim, spor ve vali istikrarı
images

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok, süreç siyaseten istismar edilmemeli
images

Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı