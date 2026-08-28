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Siirt'te yıllardır süren arsa düzensizliği giderildi: 497 hak sahibine tapu

Alan ve Yenimahalle’de 34 yıldır çözülemeyen mülkiyet sorunu giderildi; 497 vatandaş tapularına kavuştu, Alan Mahallesi’ne doğalgaz bağlandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt'te yıllardır süren arsa düzensizliği giderildi: 497 hak sahibine tapu

Siirt'te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuştu

Siirt'in Alan Mahallesi ile Yenimahalle’nin bir bölümünde yaklaşık 34 yıl boyunca devam eden mülkiyet sorunu, yürütülen arazi ve arsa düzenlemeleriyle sonlandırıldı. Çalışmalar sonucunda toplam 195 bin metrekarelik alanda düzenleme yapıldı ve bugün itibarıyla 497 vatandaş tapularına kavuştu. Yapılan uygulamalar aynı zamanda mahallede altyapı yatırımlarının önünü açtı ve Alan Mahallesi'ne doğalgaz bağlantısı sağlandı.

çalışmanın kapsamı:

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya tarafından aktarıldığına göre, yürütülen düzenlemelerde 177 kadastro parseli yeniden düzenlendi. İncelemede toplam 437 malik ile ilgili mülkiyet durumları değerlendirildi; birden fazla parselde hissesi bulunan 301 vatandaş için dağılımı da yeniden planlanarak dağınık mülkiyet yapısı iyileştirildi. Bu sayede tapu kayıtları netleştirildi ve daha sağlıklı bir imar altyapısının temeli atıldı.

tören ve altyapı yatırımları:

Tapu teslim töreni, Mahalle Buluşmaları sürecinde vatandaşların taleplerinin iletilmesi sonrasında gerçekleştirildi. 2025 yılında başlatılan Mahalle Buluşmaları kapsamında gündeme gelen sorunların ilgili kurumlarla yürütülen ortak çalışmayla çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Tapu teslim töreni 18 Mart İlkokulu bahçesinde yapıldı; törene AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Hekim Gider, il protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, gerçekleştirilen çalışmayla sadece mülkiyet sorunlarının çözülmediğini, aynı zamanda imar yollarının düzenlendiğini ve kamu kullanım alanlarının güçlendirildiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin başta doğalgaz olmak üzere altyapı yatırımlarının önünü açtığını söyleyen Kızılkaya, mahalle sakinlerinin hizmete erişiminin kolaylaşacağını belirtti. Milletvekili Mervan Gül de sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatandaşların taleplerinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tapular hak sahiplerine teslim edildi ve tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Yapılan düzenlemelerle bölgede mülkiyet kesinlik kazanırken, önümüzdeki dönemde yapılacak altyapı ve şehircilik yatırımlarının uygulaması için uygun zemin oluşturuldu.

SİİRT’TE 34 YILLIK MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLDÜ: 497 VATANDAŞ TAPULARINA KAVUŞTU

SİİRT’TE 34 YILLIK MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLDÜ: 497 VATANDAŞ TAPULARINA KAVUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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