Kars ve Akyaka'da kısa sürede yoğunlaşan sağanak ve dolu yaşamı etkiledi

Kars ve Akyaka'da kısa sürede yoğunlaşan sağanak ve dolu

Kars ve Akyaka ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırarak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yer yer etkili olan dolu yağışı da şehir içindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde yağışın ani ve yoğun olduğu, sokakların kısa sürede sularla dolduğu görüldü.

Cadde ve sokaklarda yaşanan su birikintileri araç ve yaya trafiğini aksattı; bazı bölgelerdekanalların taşdığı, suyun yolları kapattığı bildirildi.

görüntüler ve vatandaşların deneyimi:

Akyaka'da etkili olan sağanak ve dolu, cep telefonlarıyla anbean kayıt altına alındı. Kısa süreli ancak yoğun yağış, sürücüler ve yayalar için zor anlar yarattı; yerel ekiplerin müdahalesi ve temizlik çalışmaları gerektiği gözlendi.

meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgedeki yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması yönünde uyarıda bulundu.

KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, BAZI BÖLGELERDE KANALLAR TAŞTI.