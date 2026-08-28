Şırnak'ın deprem gözetimi yerel ağla güçleniyor: İnceler'de yeni istasyon

Şırnak'ta sismik izleme ağı büyüyor

Şırnak'ta depremlere ilişkin gözlem kapasitesi artırılıyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın 2026 yatırım programına alınan yeni istasyonlarla, Uludere ilçesi İnceler Mahallesi'ne bir deprem kayıt istasyonu kurulması planlandı. Yeni yatırımın devreye girmesiyle kent genelindeki istasyon sayısı 7'ye ulaşacak.

İnceler'de yer seçimi tamamlandı:

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek ile Jeoloji Yüksek Mühendisi İbrahim Uykun saha çalışması yaparak, İnceler Mahallesi'nde istasyon için uygun zemin tespit etti. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda deprem kayıt cihazının kurulumu için en uygun alan belirlendi ve yer seçimi tamamlandı. Kurulacak istasyonun faaliyete geçmesiyle Uludere ve çevresindeki sismik hareketlerin daha hızlı ve kapsamlı takip edilmesi hedefleniyor.

Şırnak ve ülke çapında ağın durumu:

Şırnak'ta daha önce Şırnak merkez, Toptepe ve Cizre merkezde bulunan 3 deprem kayıt istasyonu mevcutken, 2025 yatırım programı kapsamında İdil Ulak Köyü, Silopi ve Beytüşşebap merkezde kurulan 3 yeni istasyonla sayı 6'ya yükselmişti. Bu istasyonlar düzenli veri akışı ile AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'na sinyal göndermeye başladı. İnceler'e eklenecek yeni cihazla birlikte il genelindeki istasyon sayısı 7 olacak.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Türkiye'nin deprem gözlem ağı; hızölçer, ivmeölçer ve sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemi (KKUS) cihazlarından oluşan yaklaşık 1.200 kayıt cihazıyla çalışıyor. Kurum, bu sistemin Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağı olduğuna dikkat çekiyor. Yeni istasyon yatırımları, yerel ölçekte erken tespit ve veri kalitesinin artırılması açısından önem taşıyor.

Yetkililer, istasyonun kurulmasının ardından elde edilecek verilerin merkezi gözlem sistemine entegre edileceğini ve bölgedeki sismik aktivitenin daha hızlı değerlendirilerek gerekli bilgilendirmenin sağlanacağını belirtiyor.

DEPREM AÇISINDAN HAREKETLİ BÖLGELER ARASINDA YER ALAN ŞIRNAK’TA SİSMİK HAREKETLERİN DAHA ETKİN TAKİP EDİLMESİ AMACIYLA GÖZLEM AĞI GENİŞLETİLİYOR. ULUDERE’NİN İNCELER MAHALLESİ’NE KURULACAK YENİ DEPREM KAYIT İSTASYONUYLA KENT GENELİNDEKİ İSTASYON SAYISI 7’YE YÜKSELECEK.