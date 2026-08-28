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Araban'da üretime esneklik: münavebe şartı 2027'de kaldırıldı

Hasan Altun, 2027 ÇKS başvurularında Araban ovasındaki kuru tarım arazilerinde buğday ve arpa için münavebe koşulunun kaldırıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Araban'da üretime esneklik: münavebe şartı 2027'de kaldırıldı

Arabanlı üreticilere 2027 başvuruları için münavebe muafiyeti

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini duyurdu. Altun, alınan kararla 2027 ÇKS başvurularında kuru tarım arazilerinde münavebe şartının kaldırıldığını belirtti.

ne değişiyor:

Altun, uygulamanın özellikle Araban Ovası’nda kurak veya susuz koşullarda ekim yapılan arazilerde geçerli olacağını söyledi. Karar sayesinde buğday ve arpa üretimi yapan çiftçiler, aynı tarlada üst üste ekim yapabilme imkanına kavuşacak. Altun, bu adımın üreticilere tarlalarında daha esnek üretim olanağı tanıyacağını vurguladı.

Başkan Altun, kolaylaşan başvuru süreçleri ve azalan kısıtlamalar sayesinde üretimin teşvik edileceğini, tarımsal verimlilik ve rekoltenin artmasının beklendiğini ifade etti. Altun ayrıca, daha güçlü bir tarım yapısıyla bölge çiftçisinin ekonomik ve üretimsel anlamda destekleneceğini belirtti.

çiftçilerin yapması gerekenler:

Altun, muafiyetin yalnızca 2027 yılı ÇKS başvuruları ve üretim dönemi için geçerli olduğunu açıkladı. Arabanlı çiftçilerin desteklemelerden sorunsuz yararlanabilmeleri ve hak kaybı yaşamamaları için güncel başvuru dönemlerini takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

Başvuruların takip edilmesi sürecinde çiftçilerin Eylül ayı başından Aralık ayı sonuna kadar olan dönemde işlemlerini Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı üzerinden yapmaları gerektiği bildirildi. Altun, üreticilerin zamanında ve eksiksiz başvuru yapmalarının önemine dikkat çekti.

Uygulamanın 2027 dönemine özel olduğu tekrar vurgulanırken, üreticilere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının Araban Ziraat Odası tarafından sürdürüleceği ifade edildi.

ARABAN ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN&#039;DAN ÇİFTÇİLERE MÜNAVEBE...

ARABAN ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN'DAN ÇİFTÇİLERE MÜNAVEBE MÜJDESİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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