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Soğuk zincir için adım: Mersin'den üreticiye yüzde 50 hibeli 300 litre süt tankı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe ile 300 litre kapasiteli süt soğutma tanklarını 100 üreticiye vererek sütün hijyen ve değerini koruyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Soğuk zincir için adım: Mersin'den üreticiye yüzde 50 hibeli 300 litre süt tankı desteği

Soğuk zincir için adım: Mersin'den üreticiye yüzde 50 hibeli 300 litre süt tankı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmayı hedefleyen projeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan üreticilere yüzde 50 hibe ile 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği sunuyor. Söz konusu destek, sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunması amacıyla tasarlandı.

destekte öne çıkanlar:

Proje, "Destek Büyükşehirden, Üretim Çiftçiden" sloganıyla yürütülüyor. 2025 yılında 100 yetiştirici projenin imkanlarından faydalandı; 2026 yılında da yine 100 üreticiye aynı kriterlerle dağıtım yapılması planlanıyor. Dağıtılan tanklar, sağım sonrası sütün kısa sürede 4 dereceye kadar soğutulmasını sağlayarak kalite kaybını engelliyor.

Bu uygulama hem üreticinin maliyet yükünü hafifletiyor hem de sütün alıcıya ulaşana dek geçen süreçte hijyen ve lezzet standardının korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca sağlanan ekipmanlar, üreticilerin ürünlerini daha değerinde pazarlama olanağı sunuyor.

üreticiye etkileri:

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli ziraat mühendisi Dilek Tüney Bebek, projenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Sağladığımız bu destek sayesinde üreticilerimizin hem daha kaliteli ürünü elde etmelerini hem de pazarlama süreçlerinde yanlarında olmayı planlamaktayız. Üreticilerimiz bu şekilde daha güçlü bir konuma ulaşıyorlar."

Bebek, soğuk zincirin korunmasının sütte kaliteyi doğrudan etkilediğini; projenin ayrıca ürün kayıplarını azaltıp üreticilerin katma değerini yükselteceğini vurguladı. Başvurular için üreticilerin Alo 185 Teksin hattı üzerinden taleplerini iletebilecekleri belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal ve hayvansal destekleri, yerel üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve kırsalda ekonomik canlılığı artırmayı amaçlıyor. Bu desteklerle hem üretim kalitesi yükseliyor hem de üreticilerin gelirleri üzerinde olumlu etki hedefleniyor.

MERSİN’DE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBEYLE SAĞLANAN SÜT SOĞUTMA TANKLARI, SÜTÜN...

MERSİN’DE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBEYLE SAĞLANAN SÜT SOĞUTMA TANKLARI, SÜTÜN HİJYENİK ŞARTLARDA MUHAFAZA EDİLMESİNE VE SOĞUK ZİNCİRİN KORUNMASINA KATKI SAĞLIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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