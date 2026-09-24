Şuhut'ta sıkı denetim: okul çevrelerinde kurallara uymayanlara 2 milyon lira ceza

Şuhut'ta yürütülen denetim çalışması:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, trafik güvenliği, genel asayiş ve özellikle okul çevrelerindeki kamu düzeninin sağlanması amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Uygulamanın önceliği, öğrencilerin güvenliğini temin etmek ve vatandaşların huzurunu korumaktı. Denetimler ilçe genelinde eş zamanlı olarak sürdürüldü ve çeşitli noktalarda yoğun kontroller yapıldı.

Denetim kapsamı ve kontrol alanları:

Uygulamalarda trafik ekipleri; tehlikeli araç kullanımı, sürücü belgesiz araç kullanımı, kask kullanmama, alkollü araç kullanımı ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi. Özellikle abartı egzoz takılı motosikletler ve yüksek ses çıkaran araçlar üzerinde duruldu. Okul çevrelerinde yapılan kontrollerde öğrencilerin güvenliği ön plana alındı.

Uygulama sonuçları ve yaptırımlar:

Denetimler sırasında 100 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Aranan şahıslara yönelik kontrollerde bir kişinin yakalandığı ve çalıntı olduğu belirlenen bir aracın tespit edildiği bildirildi. Trafik ihlalleri nedeniyle toplam 2 milyon TL idari para cezası uygulandı; ayrıca 20 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yetkililer, benzer denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN, GENEL ASAYİŞİN VE ÖZELLİKLE OKUL ÇEVRELERİNDE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, DENETİMLER SONUCUNDA KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE 2 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ.