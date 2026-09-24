Havza'da spor etkinliklerinde güvenlik ve koordinasyon öncelik oldu

Havza'da spor güvenliği toplantısı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Spor Güvenliği Toplantısı, ilçede yapılacak spor organizasyonlarının güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla toplandı. Toplantıya Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlık etti ve farklı kurum temsilcileri görüşlerini paylaştı.

Görüşülen tedbirler:

Toplantıda, müsabakalarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, şiddet ve taşkınlık olaylarının engellenmesi ile taraftar ve sporcuların korunması öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Kurumlar arasında bilgi akışı ve ortak müdahale planlarının oluşturulması, riskli karşılaşmalarda alınacak ilave güvenlik önlemleri ve sağlık hizmetlerinin sahada hızlı erişimini sağlayacak düzenlemeler tartışıldı.

Katılımcılar ve koordinasyon:

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Doğan Uygun, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Biriktir ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar katıldı. Katılımcılar, sorumlulukların netleştirilmesi ve acil durumlarda koordinasyonun hızlandırılması yönünde görüş birliğine vardı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, ilerleyen günlerde saha denetimleri, görev dağılımlarının yazılı hale getirilmesi ve bilgilendirme toplantılarının yapılması planlanıyor. Amaç, ilçede düzenlenecek spor karşılaşmalarının hem izleyici hem de sporcu açısından güvenli koşullarda gerçekleşmesini temin etmektir.

HAVZA’DA SPOR GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI