Sungurlu'da ingilizce destekli kimya laboratuvarı sanayiye nitelikli iş gücü yetiştirecek

yeni alanın kapsamı:

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce destekli Kimya Teknolojileri Alanı-Kimya Laboratuvarı Dalı açılıyor. Program, bölgedeki sanayi ve savunma sanayii yatırımlarının talep ettiği teknik bilgi ve mesleki donanıma odaklanacak şekilde tasarlandı.

Eğitim dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, programda yabancı dil destekli uygulamalar bulunacak; bu sayede öğrencilerin hem laboratuvar becerileri hem de mesleki iletişim kapasiteleri güçlendirilecek.

hedeflenen kazanımlar:

Alanın amacı, işletmelerin ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek. Öğrencilere kimya laboratuvarı uygulamaları, güvenlik protokolleri, teknik raporlama ve sektörel iletişim gibi yetkinlikler kazandırılacak. Programın, ilçe ekonomisinin teknik iş gücü kapasitesini artırarak yatırım çekme potansiyelini yükseltmesi bekleniyor.

Bu yapılanmanın sanayi ve eğitim arasındaki tamamlayıcılığı güçlendireceği, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artacağı ve bölgesel dönüşüme katkı sunacağı vurgulanıyor.

yerel destek ve belediye mesajı:

Belediye Başkanı Muhsin Dere, konuyla ilgili değerlendirmesinde Sungurlu için hayati önemde olduğunu belirterek, "Sungurlu’nun geleceğine yapılan yatırım, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi. Dere, alanın ilçeye kazandırılmasında destek ve katkıları bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Bilal Macit, milletvekilleri, ilgili genel müdürlükler, teşkilatlar ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yerel gençlerin teknik yeterliliklerinin artacağını, sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyduğu iş gücünün yerelde karşılanmasının sağlanacağını ve bunun da Sungurlu'nun ekonomik ve stratejik konumunu güçlendireceğini ifade etti.

MUHSİN DERE, MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'E TEŞEKKÜR ETTİ.