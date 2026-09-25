Tarlaya mecburi iniş: Tekirdağ'da eğitim uçağı incelemede

Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesinde eğitim uçuşu yapan bir uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Müdahale ve yaralananların durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralanma durumları hafif olarak bildirildi.

İnceleme başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, iniş nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve teknik inceleme yapıldığını açıkladı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE EĞİTİM UÇAĞI, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE TARLAYA ZORUNLU İNİŞ YAPTI. OLAYDA UÇAKTA BULUNAN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.