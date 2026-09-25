Gebze'de saniyelerle yarış başlıyor: otomatik defibrilatörler kentte yaygınlaşıyor

Gebze'de OED uygulaması hayata geçiriliyor

Gebze Belediyesi, ani kalp durması gibi yaşamı tehdit eden olaylarda müdahale süresini kısaltmak amacıyla kent genelinde Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları yerleştirme kararı aldı. Cihazlar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara konumlandırılarak sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasına kadar geçen kritik zaman diliminde ilk müdahaleyi mümkün kılacak.

Yerleştirme planı ve hedef noktalar:

OED cihazlarının kolay erişilebilir olması için öncelikle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, Gebze Kültür Merkezi, Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali, Gebze Millet Bahçesi, kapalı pazar alanları ve belediye hizmet binaları gibi yoğun kullanılan alanlarda konumlandırılması planlanıyor. Cihazlar, kalp ritmini otomatik olarak analiz ederek gerekli görülmesi halinde elektriksel şok uygulayabiliyor.

Vatandaş müdahalesi ve güvenlik yaklaşımı:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, uygulamayı vatandaşların güvenliği ve sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Büyükgöz, İnşallah hiçbir vatandaşımızın bu cihazlara ihtiyaç duyduğu bir durumla karşılaşmayız. Ancak böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında, zaman kaybetmeden müdahale edilebilmesi için gerekli imkanın vatandaşlarımızın yakınında olmasını sağlayacağız ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, olay anında müdahale edebilen cihazların kent yaşamına entegrasyonuyla, hayati öneme sahip 'kritik süre'yi yönetmeyi hedefliyor.

Gebze'de kurulacak OED ağı, gönüllülerin ve belediye personelinin yönlendirilmesiyle vatandaşların cihazlara hızlı erişimini kolaylaştıracak şekilde organize edilecek; böylece sağlık ekiplerinin gelene kadar geçen sürede yapılacak ilk müdahale şansı artırılacak.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, UYGULAMANIN VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU BELİRTTİ.