Dolar 48,0617 +0,15%
Euro 56,2038 +0,24%
Bist 14.505,72 +0,76%
Altın Gram 7.166,41 +1,45%
EUR/USD 1,1689 +0,07%
Brent Petrol 93,98 +0,21%
--°

Tarsus'ta açık kalan otomobilde kedi yavruladı

Mersin'in Tarsus ilçesi Ferahimşalvuz Mahallesi'nde camı açık kalan otomobile giren dişi kedi, aracın içinde yavrulayarak sabah sürprizi yaşattı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tarsus'ta açık kalan otomobilde kedi yavruladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde beklenmedik doğum

Gece camı açık bırakılan bir otomobile giren kedi, Ferahimşalvuz Mahallesi'nde aracın içinde yavruladı. Sabah araca gelen sahipleri, anne kedi ve yavrularıyla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Araç sahipleri, anne kedinin yavrularını korumak için kimseyi yanına yaklaştırmadığını ve zaman zaman saldırgan davranışlar sergilediğini bildirdi. Vatandaşlar, kedilere zarar gelmemesi için doğrudan müdahalede bulunamadı.

anne kedi koruma içgüdüsü:

Olay yerindeki görgü tanıkları, anne kedinin tedirgin ve koruyucu davrandığını anlattı. Bu nedenle çevredeki vatandaşlar, hem kendilerinin hem de yavruların güvenliği için müdahaleyi erteledi.

müdahale ve çözüm:

Bölge sakinlerinin yardım çağrısı üzerine gelen Tarsus Belediyesi ekipleri, anne kedi ile yavrularını kontrollü ve güvenli şekilde araçtan çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası kediler araçtan uzaklaştırıldı.

Araç sahipleri, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek benzer sürprizlerin önlenmesi için camların kapalı tutulması gerektiğini vurguladı.

TARSUS İLÇESİNDE CAMI AÇIK BIRAKILAN OTOMOBİLE GİREN KEDİ, ARAÇ İÇERİSİNDE YAVRULADI.

TARSUS İLÇESİNDE CAMI AÇIK BIRAKILAN OTOMOBİLE GİREN KEDİ, ARAÇ İÇERİSİNDE YAVRULADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat'ta anız yangını yaklaşık 300 dönümlük araziyi yaktı
images

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı
images

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi
images

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

Hakkâri'ye 128 milyonluk filo takviyesi: 20 araç hizmete girdi

Afyon'daki kampı tamamlayan Elazığspor izne çıktı

Kayseri'ye 1.800 m²'lik aqua park İç Anadolu'ya hareket getirecek

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız