Tarsus'ta açık kalan otomobilde kedi yavruladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde beklenmedik doğum

Gece camı açık bırakılan bir otomobile giren kedi, Ferahimşalvuz Mahallesi'nde aracın içinde yavruladı. Sabah araca gelen sahipleri, anne kedi ve yavrularıyla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Araç sahipleri, anne kedinin yavrularını korumak için kimseyi yanına yaklaştırmadığını ve zaman zaman saldırgan davranışlar sergilediğini bildirdi. Vatandaşlar, kedilere zarar gelmemesi için doğrudan müdahalede bulunamadı.

anne kedi koruma içgüdüsü:

Olay yerindeki görgü tanıkları, anne kedinin tedirgin ve koruyucu davrandığını anlattı. Bu nedenle çevredeki vatandaşlar, hem kendilerinin hem de yavruların güvenliği için müdahaleyi erteledi.

müdahale ve çözüm:

Bölge sakinlerinin yardım çağrısı üzerine gelen Tarsus Belediyesi ekipleri, anne kedi ile yavrularını kontrollü ve güvenli şekilde araçtan çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası kediler araçtan uzaklaştırıldı.

Araç sahipleri, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek benzer sürprizlerin önlenmesi için camların kapalı tutulması gerektiğini vurguladı.

TARSUS İLÇESİNDE CAMI AÇIK BIRAKILAN OTOMOBİLE GİREN KEDİ, ARAÇ İÇERİSİNDE YAVRULADI.