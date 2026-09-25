Telefon dolandırıcılığıyla 2 milyon 250 bin TL değerinde ziynet gasbedildi, jandarma yakaladı

Bekilli'de sahte ifadelerle milyonluk ziynet dolandırıcılığı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşı telefonla arayan ve kendilerini kamu personeli olarak tanıtan kişiler, mağduru kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiği ve bu bilgilerle çok sayıda cep telefonu alındığı yönünde bilgilendirerek tehdit etti. Şüpheliler, mağduru ve akrabalarının tutuklanmaması için evindeki ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğine inandırdı.

Olayın seyri

Telefon görüşmelerinde mağdura, kimlik bilgileriyle 17-18 adet cep telefonu alındığı ve bu hatlarla suç işlendiği söylendi. Korkutularak kandırılan yaşlı adam, yaklaşık 2 milyon 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti. Durumu fark eden yakınları veya komşuları tarafından yapılan ihbar üzerine olay, kolluk kuvvetlerinin gündemine geldi.

Jandarmanın çalışması ve operasyon

Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) birlikte yürüttükleri soruşturmada kısa sürede teknik ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı ve üzerlerinde ile araçlarında ele geçirilen tüm ziynet eşyaları mağdura eksiksiz teslim edildi.

Soruşturma sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, özellikle yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı uyarı niteliğinde olurken JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde mağdurun zararı telafi edilmiş oldu.

DENİZLİ’DE YAŞLI ADAMI ‘KİMLİK BİLGİLERİN İLE ÇOK SAYIDA CEP TELEFONU ALINMIŞ VE BUNLARLA SUÇ İŞLENDİĞİNİ, KENDİSİNİN VE AKRABALARININ TUTUKLANMAMASI İÇİN EVİNDEKİ ZİYNET EŞYALARINI VERMELİSİN’ DİYEREK 2 MİLYON 250 BİN TL DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ JASAT TARAFINDAN YAKALANDI.