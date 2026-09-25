Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Türkan Şoray festivalde Tekirdağ mutfağını yakından izledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin en dikkat çeken konuklarından biri olan Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, festival alanında kurulan Sultan Sofrasında Tekirdağ’ın zengin yöresel ürünlerini inceledi ve etkinliklere katıldı.

sultan sofrasında buluşma:

Şoray, alanda kendisini ağırlayanlara teşekkür ederek festivalde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlikte yaptığı açıklamada: "Ne kadar sıcak karşıladınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için gerçekten çok güzel. Festivalin içinde Tekirdağ’ın kültür ve lezzet festivali olması gerçekten çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı. Şoray ayrıca şehirlerin yemekleri üzerinden anıldığını vurgulayarak: "Bazı şehirleri yemeklerinden tanırız. Bu şehirlerin yemekleri, güzellikleri geçmişten günümüze gelen gelenekleri getirir. Tekirdağ’ın lezzeti gerçekten herkes tarafından, zengin mutfağı herkes tarafından bilinir" dedi.

yöresel ürünler ve öne çıkan tatlar:

Festival kapsamındaki Sultan Sofrasında Tekirdağ’ın farklı ilçelerinden gelen çok sayıda ürün tanıtıldı. Sofrada erişte, kuskus, tarhana, sini mantısı, kaçamak, düğün çorbası, kapama, mercimekli dolma, tatlı balkabağı böreği, dızmana, mürdüklü vişneli yaprak sarma, Eriklice kınalı bamya yemeği, kenar böreği, damat paçası, üzüm pekmezi, üzüm suyu, zeytinyağı, Saray manda yoğurdu, Saray manda sucuğu, zeytin, hoşmerim, Tekirdağ karpuzu ve ceviz gibi yöresel ürünler yer aldı.

Etkinlikte öne çıkan diğer tatlar arasında Tekirdağ köftesi, Çerkeşmüselim pabuç köfte, Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ peynir helvası, Malkara eski kaşar peyniri, Küçükyoncalı keşkeği, Yapıncak salamura asma yaprağı, Çorlu kuzu ciğer sarma, Tekirdağ soğanı, Tekirdağ Ramazan çöreği, Velimeşe bozası, Seymen kavunu ve Tekirdağ bulaması sayıldı. Festival aynı zamanda bağcılık kültürünü de ön plana çıkararak, özellikle Şarköy ve Süleymanpaşa bağlarında yetişen Yapıncak üzümü ve bu üzümden elde edilen geleneksel lezzetleri sergiledi.

Şoray’ın festival alanında Tekirdağ köftesini tatması ve Kınalı Yapıncak hazırlamasına katılması, etkinliğin en çok konuşulan anlarından oldu. Ünlü oyuncunun sıcak tavırları ve yöresel tatlara gösterdiği ilgi, festival karelerine yansıyan renkli görüntüler arasında yer aldı.

Türkan Şoray, Tekirdağ’ın mutfak kültürünü yakından deneyimleyerek hem bölgenin gastronomi kimliğinin tanıtımına katkı sağladı hem de festivalin kültürel zenginliğini vurgulayan anlara eşlik etti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN 1. ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE BAĞCILIK FESTİVALİ, BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERE SAHNE OLURKEN, FESTİVALİN EN DİKKAT ÇEKEN KONUKLARINDAN BİRİ TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ TÜRKAN ŞORAY OLDU. "SULTAN" LAKAPLI ÜNLÜ OYUNCU, TEKİRDAĞ’IN YÖRESEL LEZZETLERİNİN TANITILDIĞI FESTİVAL ALANINDA ADETA SULTAN SOFRASINA KONUK OLDU.