Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

müdahale ve durum:

İhbar üzerine bölgede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

konum ve güvenlik:

Yangının çıktığı bina kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle boşaltılmıştı; bu durum can kaybının yaşanmamasında etkili oldu. Yangının çıkış nedeni şu aşamada bilinmiyor.

ESENLER’DE 4 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISINDA YANGIN