Dolar 48,0641 +0,16%
Euro 56,1870 +0,21%
Bist 14.502,75 +0,74%
Altın Gram 7.174,81 +1,57%
EUR/USD 1,1686 +0,05%
Brent Petrol 93,95 +0,18%
--°

Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu

Kaymakam Salih Kaya başkanlığında Uludere'de yapılan toplantıda kamu hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaş memnuniyeti ele alındı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu

Toplantı değerlendirmesi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin mevcut durumunu tüm yönleriyle ele almak ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik adımları netleştirmekti.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda kurumlar arası bilgi alışverişi yapıldı; özellikle etkinlik ve verimlilik konuları, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılmasına yönelik uygulamalar ve süreçlerin sadeleştirilmesi ön plana çıktı. Ayrıca toplantı gündeminde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve mevcut hizmetlerin ihtiyaçlara uygunluğunun düzenli takibi yer aldı.

Kaymakam Kaya, kurumların ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ederek çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmesinin önemine vurgu yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, başvurulara hızlı dönüş, bürokratik engellerin azaltılması ve hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması gibi somut hedefler üzerinde duruldu.

kararlar ve izlenecek adımlar:

Toplantıda, ilçede huzur, güvenlik ve refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Katılımcılar, vatandaş taleplerine yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için ortak çalışma mekanizmalarının güçlendirileceğini ve düzenli değerlendirme toplantılarının devam edeceğini kararlaştırdı.

Sonuç bölümünde, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasıyla birlikte vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedefler arasında olduğu bir kez daha vurgulandı. Uludere’nin gelişimine katkı sağlayacak projelerin kurumlar arası koordinasyonla takip edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNDE, KAYMAKAM SALİH KAYA BAŞKANLIĞINDA İLÇEDE GÖREV YAPAN KAMU...

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNDE, KAYMAKAM SALİH KAYA BAŞKANLIĞINDA İLÇEDE GÖREV YAPAN KAMU KURUMLARININ MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadın girişimciler TKDK'da buluştu: hibe ve yatırım fırsatları ele alındı
images

BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı
images

Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu
images

Korkuteli'nde bir bağış hikâyesi: Ayşe Arslan tarlasını JAV'ye verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

Hakkâri'ye 128 milyonluk filo takviyesi: 20 araç hizmete girdi

Afyon'daki kampı tamamlayan Elazığspor izne çıktı

Kayseri'ye 1.800 m²'lik aqua park İç Anadolu'ya hareket getirecek

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız