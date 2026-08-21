Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu

Toplantı değerlendirmesi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin mevcut durumunu tüm yönleriyle ele almak ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik adımları netleştirmekti.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda kurumlar arası bilgi alışverişi yapıldı; özellikle etkinlik ve verimlilik konuları, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılmasına yönelik uygulamalar ve süreçlerin sadeleştirilmesi ön plana çıktı. Ayrıca toplantı gündeminde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve mevcut hizmetlerin ihtiyaçlara uygunluğunun düzenli takibi yer aldı.

Kaymakam Kaya, kurumların ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ederek çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmesinin önemine vurgu yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, başvurulara hızlı dönüş, bürokratik engellerin azaltılması ve hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması gibi somut hedefler üzerinde duruldu.

kararlar ve izlenecek adımlar:

Toplantıda, ilçede huzur, güvenlik ve refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Katılımcılar, vatandaş taleplerine yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için ortak çalışma mekanizmalarının güçlendirileceğini ve düzenli değerlendirme toplantılarının devam edeceğini kararlaştırdı.

Sonuç bölümünde, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasıyla birlikte vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedefler arasında olduğu bir kez daha vurgulandı. Uludere’nin gelişimine katkı sağlayacak projelerin kurumlar arası koordinasyonla takip edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNDE, KAYMAKAM SALİH KAYA BAŞKANLIĞINDA İLÇEDE GÖREV YAPAN KAMU KURUMLARININ MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.