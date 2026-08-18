Uzay ve havacılık eğitiminde yeni dönem: GUHEM fen lisesi için geri sayım başladı

GUHEM fen lisesi eğitime hazırlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) yeni bir aşamaya taşınıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından duyurulan çalışmayla, merkez bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi kısa süre içinde öğrencilerini kabul etmeye başlayacak.

Eğitim modeli ve destekler:

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle açılan okul, önümüzdeki dönemde 48 öğrenci ile öğretime başlayacak. Okulda bir yıllık hazırlık sınıfının ardından dört yıllık lise eğitimi verilecek. Öğrenciler, burs, barınma ve uluslararası gelişim programları gibi imkanlarla desteklenecek; böylece hem akademik hem de uluslararası deneyim kazanması hedefleniyor.

Merkezin konumu ve altyapısı:

GUHEM, 2020 yılında faaliyete geçirilmiş ve kuruluşundan bu yana yalnızca bir müze veya deneyim merkezi olmanın ötesine geçmiş durumda. Başkan İbrahim Burkay, merkezin kendi alanında Türkiye'de tek olduğunu ve dünyada ilk beş arasında yer aldığını belirtiyor. GUHEM, uluslararası uzay ve havacılık merkezleriyle iş birlikleri yürütüyor ve Türkiye Uzay Ajansı ile önemli ortaklıklara sahip.

Merkezin kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, ziyaretçilere ve öğrencilere ileri düzey deneyim imkanı sunuyor; Burkay, GUHEM'in yıllık ziyaretçi sayısının bir milyonu aştığını vurguladı. Bu güçlü altyapı, artık akademik eğitimle tamamlanarak genç yeteneklerin yetiştirilmesine ortam hazırlayacak.

Yetenek madenciliği ve ulusal hedefler:

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kuruluşun ana hedeflerinden birinin "yetenek madenciliği" olduğunu ifade etti. Burkay, farklı düşünen, sorgulayan ve araştıran gençlerin erken yaşta keşfedilmesinin, ülkenin uzay ve havacılık alanındaki dönüşümünü hızlandıracağını söyledi. Türkiye'nin son 15 yılda sanayi, üretim ve savunma sanayisinde elde ettiği kazanımların, nitelikli insan kaynağıyla ileri taşınması gerektiğini belirtti.

Burkay ayrıca, gerçek anlamda bağımsızlığa ulaşmak için sanayi ve savunma alanlarında güçlü olunması gerektiğini; bunun için insan kaynağının geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, bu vizyon doğrultusunda gençleri özel programlarla buluşturarak yeteneklerini ülke yararına yönlendirmeyi amaçlıyor.

GUHEM’in müze ve deneyim alanından akademik bir yapıya dönüşmesiyle, merkezin hem yerel hem de ulusal seviyede uzay ve havacılık ekosistemine katkısı artacak. GUHEM fen lisesi projesi, Türkiye’nin uzay vizyonuna eğitim, deneyim ve uluslararası iş birlikleriyle yeni boyutlar katmayı hedefliyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, GÖKMEN UZAY HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ’NDE (GUHEM) HAYATA GEÇİRİLECEK GUHEM HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ FEN LİSESİ İLE GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRECEKLERİNİ BELİRTEREK, "BURADAKİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ YETENEK MADENCİLİĞİ YAPMAK. FARKLI DÜŞÜNEN, FARKLI BAKAN VE ARAŞTIRAN GENÇLERİMİZİ ERKEN YAŞTA KEŞFEDEREK ÜLKEMİZİN UZAY VE HAVACILIK ALANINDAKİ DÖNÜŞÜMÜNE HAZIRLAYACAĞIZ" DEDİ.