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Van'da AFAD akredite ekipler kampı hazırlıkları hız kesmiyor

Van AFAD, 25-27 Eylül 2026'de Van Eski Fidanlık'ta düzenlenecek bölgesel kamp öncesi saha, lojistik ve güvenlik hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Van'da AFAD akredite ekipler kampı hazırlıkları hız kesmiyor

Van AFAD kampı öncesi hazırlıkları yoğunlaştırdı

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayacak olan 2026 AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Kampın amacı; afet müdahale kapasitesini güçlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve afetlere dirençli toplum oluşturulması hedeflerine katkı sunmaktır.

Saha incelemelerinde dikkat edilen noktalar:

Van AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ile Bitlis AFAD İl Müdürü Kerem Oruk başkanlığındaki heyet, kampın gerçekleştirileceği Edremit ilçesindeki Eski Fidanlık Kamp Alanında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde kamp alanının fiziki şartları, ekiplerin konaklama ve çalışma alanları, lojistik ihtiyaçlar, ulaşım ve yerleşim planlaması, haberleşme imkânları, güvenlik tedbirleri ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde ele alındı.

Program takvimi ve yürütme prensipleri:

Kamp, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayacak şekilde planlanmış olup, 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde Van Eski Fidanlık Kamp Alanında gerçekleştirilecek. Van AFAD tarafından yapılan açıklamada, programın tüm aşamalarının güvenli, koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Farklı bölgelerde düzenlenen bölgesel akreditasyon kamplarının ardından planlanan bu etkinlik, katılımcı ekiplerin ortak tatbikat ve değerlendirme süreçleriyle müdahale kapasitesini pekiştirmeyi hedefliyor. Hazırlık çalışmaları, kamp süresince yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonuna yönelik planlama ve uygulama adımlarını da kapsıyor.

Van ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program öncesi yürütülen planlama ve altyapı kontrolleri, kampın hem lojistik hem de güvenlik açısından ihtiyaçlara uygun şekilde organize edilmesini sağlamaya yönelik olarak devam ediyor.

VAN İL AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİ KAPSAYACAK OLAN...

VAN İL AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİ KAPSAYACAK OLAN "2026 AFAD AKREDİTE EKİPLER BÖLGESEL KAMPI" ÖNCESİNDE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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