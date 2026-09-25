Yerel markalar kurumsallaşmalı, sektör makul fiyatla nefes almalı

Kayseri’den çağrı: kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yiyecek-içecek ve kafe sektöründeki hızlı büyümenin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti. Gülsoy, yerel markaların sadece kent sınırlarında kalmaması, kurumsallaşarak şubeleşmesi ve küresel pazarlara açılmasının teşvik edildiğini söyledi.

Başkan Gülsoy, bu vizyonun ancak doğru yönetilen büyüme ile mümkün olacağını vurguladı: "Biz yerel işletmelerimizin kurumsallaşmasını, markalaşmasını ve şubeleşerek büyümesini sonuna kadar destekliyoruz." Kurumsallaşamayan işletmelerin altyapı eksikliği nedeniyle uzun ömürlü olmadığını belirterek, sektörde ayakta kalmanın yolunun özgün ürün, konsept ve kümelenme stratejilerinden geçtiğini aktardı.

Genç girişimcilere uyarılar:

Gülsoy, kafe ve restoran sektörüne adım atan genç girişimcilere sabır ve yetenek odaklı yaklaşım tavsiye etti. "Ticaret sabır ve yetenek işidir" diyen Gülsoy, sadece sermaye koyarak kalıcı olunamayacağını, işin mutfağına hakim olmanın ve ortaklıklarda sinerji yaratmanın önemine dikkat çekti. Aceleci davranıp kısa vadeli kazanç peşinde koşmanın itibar ve müşteri kaybına yol açabileceğini belirtti ve Ahilik geleneğinden hareketle itibarın ticarette merkezi bir değer olduğunu hatırlattı.

Fiyat politikasının yarattığı kısır döngü:

Gülsoy, Türkiye genelinde uygulanan fiyat politikalarının kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını ve bunun sektörü bir "kısır döngüye" soktuğunu söyledi. Vatandaşların yüksek fiyatlardan şikâyet ederek tüketim sıklığını azaltmasının, işletmelerin sabit giderlerini karşılayamayıp yeniden zam yapmasına neden olarak döngünün devam ettiğini anlattı. Başkan, tüm işletmecilere fiyatları makul seviyelere çekme çağrısı yaparak fiziksel satışlardaki müşteri tepkilerine kulak verilmesini istedi.

dijital platformlar ve turizm bölgelerine ilişkin endişeler:

Gülsoy, paket servis ve online siparişlerin sektör satışları içindeki payının yüzde '50'lere ulaştığını belirterek e-ticaret pazar yerlerindeki yüksek komisyon oranlarının esnafa zarar verdiğini vurguladı ve komisyonların düşürülmesi çağrısını yineledi. Bu konuda platformlarla iş birliği ve makul komisyon modellerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca turizm bölgeleri ve metropollerde görülen kontrolsüz fiyatlama uygulamalarına tepki gösteren Gülsoy, "fahiş ötesi hesap çıkaran kötü niyetli işletmeler"in hem turizm hem de sektör imajına zarar verdiğini söyledi. Yetkililerin bu tür uygulamaları titizlikle denetleyeceğine duyduğu inancı belirtti ve dürüst, ilkeli ve Ahilik ahlakıyla hizmet veren esnaf ve tüccarlara teşekkür etti.

Gülsoy’un değerlendirmeleri, yerel markaların küresel rekabette söz sahibi olması hedefiyle birlikte sektörün kısa vadeli kârdan ziyade sürdürülebilirlik, itibar ve müşteri ilişkisinin korunmasına odaklanması gerektiğine işaret ediyor. KTO’nun mesajı net: Kurumsallaşma, makul fiyat politikaları ve dijital platformlarda adil uygulamalar sektörün geleceğini belirleyecek ana unsurlar olacak.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, SON DÖNEMDE HIZLA BÜYÜYEN ANCAK ÇEŞİTLİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA KALAN YİYECEK-İÇECEK VE KAFE SEKTÖRÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. KAYSERİ’DE VE TÜM TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERE "FİYATLARI MAKUL SEVİYELERE ÇEKİN" ÇAĞRISINDA BULUNAN GÜLSOY; YEREL MARKALARIN KURUMSALLAŞMASI, E-TİCARET PAZAR YERLERİNDEKİ FAHİŞ KOMİSYON ORANLARI, TURİZM BÖLGELERİNDEKİ FAHİŞ HESAPLAR VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.