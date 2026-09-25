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İlçelerle büyüyen Sivas hedefi: Eken'den tescilli ürünlerle ekonomik canlanma

Mustafa Eken, Altınyayla ve Ulaş ziyaretlerinde ilçelerin tarım, üretim ve gastronomi değerlerini markalaştırıp ekonomiye kazandıracaklarını söyledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İlçelerle büyüyen Sivas hedefi: Eken'den tescilli ürünlerle ekonomik canlanma

STSO başkan adayı Mustafa Eken ilçelerde üyelerle bir araya geldi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, meclis üyesi adaylarıyla birlikte Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde oda üyelerini ziyaret etti ve istişare toplantıları düzenledi. Ziyaretlerde, üyelerin talepleri dinlendi ve ilçelerin ekonomik potansiyelinin nasıl değerlendirileceği hakkında görüşler paylaşıldı.

Eken'in önceki dönem değerlendirmesi:

Eken, 2018-2022 dönemi STSO başkanlığı sürecini hatırlatarak dört yıllık görevinin yaklaşık iki yılını pandemi koşullarında yürüttüğünü belirtti. Bu zorlu dönemde üyelerin yanında olduklarını, sorunları ilgili mercilere taşıdıklarını ve Sivas için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eken, oda yönetimindeki anlayışlarının üye odaklı olduğunu vurgulayarak Bu anlayışın devam edeceğini ifade etti.

Gastronomi ve yöresel ürünlerin ekonomiye dönüşümü:

Eken, ilçelerin sadece merkezi Sivas'la sınırlı olmadığını, Altınyayla ve Ulaş dahil tüm ilçelerin ayrı bir değere ve potansiyele sahip olduğunu söyledi. Gastronomik değerlerin ekonomik faydaya çevrilmesi gerektiğini belirten Eken, Altınyayla için tescilli Tonus Köftesini; dönemi sırasında tescilini aldıkları Sivas Katmeri ve Pezik Turşusunu hatırlattı. Ulaş için de ilçenin etli ekmeği ve dönerinin tescilli olduğunu vurguladı ve tescilin tek başına yeterli olmadığını, bu ürünlerin tanıtım, markalaşma ve pazarlama süreçleriyle ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

İlçelere düzenli ziyaret ve proje taahhüdü:

Eken, göreve gelmeleri halinde projeleri ilçelerin ihtiyaçlarına ve üyelerin görüşlerine göre şekillendireceklerini belirtti. İlçeleri seçim dönemlerinde hatırlayıp ziyaret etmek yerine, göreve gelmeleri durumunda her yıl en az bir kez ilçelere gelerek üyelerle istişare toplantıları yapma sözü verdi. Ayrıca verilen sözlerin ve yapılan çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Genel mesaj olarak Eken, Sivas ekonomisinin ilçelerden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı: her ilçenin tarım, hayvancılık, üretim, ticaret ve yöresel değerlerle güçlü alanları bulunduğunu; bunların görünür hale getirilmesiyle Sivas'ın bütünsel olarak kalkınabileceğini kaydetti.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, MECLİS ÜYESİ ADAYLARIYLA BİRLİKTE...

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, MECLİS ÜYESİ ADAYLARIYLA BİRLİKTE ALTINYAYLA VE ULAŞ İLÇELERİNDE TSO ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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