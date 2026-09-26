Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Yığılca Yoğunpelit’te kovan sayımıyla arıcılık kayıt altına alınıyor

Yoğunpelit Köyü'nde kurum ekipleri arılı kovanları yerinde saydı; amaç arıcılık faaliyetlerini kayıt altına alıp tarımsal verileri güncel tutmak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yığılca Yoğunpelit’te kovan sayımıyla arıcılık kayıt altına alınıyor

Yoğunpelit köyünde saha çalışması:

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımı yapıldı. Çalışma yerinde gerçekleştirilen kontrollerle kovanlar tek tek incelendi ve kayıt altına alındı.

Sayım kapsamında bölgedeki arılı kovanlar kontrol edilerek sayımları tamamlandı; ekipler, saha verilerini not ederek işlemleri raporladı.

Amaç ve önemi:

Yetkililer, çalışmanın temel amacının arılı arıcılık faaliyetlerini kayıt altına almak ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Güncel kayıtlar, bölge planlaması ve destekleme politikaları için temel veri kaynağı olacak.

Saha çalışmaları sürecek:

Yetkililer ayrıca arıcılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, saha çalışmalarının ve kayıt güncellemelerinin devam edeceğini bildirdi. Bölgedeki izleme ve kayıt süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YOĞUNPELİT KÖYÜ’NDE ARILI KOVAN SAYIMI...

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YOĞUNPELİT KÖYÜ’NDE ARILI KOVAN SAYIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Durağan yeni camisi dualarla ibadete açıldı
images

Babaeski'de işaret diliyle başlayan aşk evlilikle taçlandı
images

Bitlis OSB'de yeni yönetim dönemi: projeler ve isimler netleşti
images

Erzurum’da iki ayrı veda: akademisyen ve gazi son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup kendini vurdu

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı