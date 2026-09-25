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Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı

Yüksekova'da öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi'ndeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi yaralanırken, olayda yer alan araçlar 06 DJN 36 plakalı otomobil ile 34 POZ 708 plakalı kamyonet olarak kaydedildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

Müdahale ve hastanedeki durum:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili olarak ekipler inceleme başlattı; kaza nedeninin ve sorumluluğun belirlenmesi için saha çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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