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Zafer haftasında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, 26 Ağustos 2026'de Zafer Meydanı'nda konser verecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Zafer haftasında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da tarih ve müzik aynı sahnede

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihle müziği buluşturan bir geceye hazırlanıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, bölge halkıyla bir araya gelecek.

bando tarihi ve repertuvarı:

Açıklamada, 1932'den bu yana törenlerden festivallere uzanan bir geçmişe sahip olan bando grubunun, güçlü bir repertuvar ve etkileyici sahne performansıyla tanındığına vurgu yapıldı. Toplumsal anma törenlerine özgü eserlerin yanı sıra geniş bir müzik yelpazesinden seçmelerin sunulacağı belirtildi.

etkinlik detayları ve davet:

Konser, 26 Ağustos 2026 tarihinde Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar valiliği yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin halka açık olduğunu ve tüm vatandaşların davetli olduğunu bildirdi.

Yetkililer, bu tür konserlerin zafer ruhunu canlı tutmaya katkı sağladığını, aynı zamanda toplumun ortak belleğini güçlendirdiğini belirtti. Vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek organizasyonun hem anma hem de kültürel paylaşım açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

AFYONKARAHİSAR, BÜYÜK TAARRUZ ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TARİH VE MÜZİĞİ AYNI GECEDE...

AFYONKARAHİSAR, BÜYÜK TAARRUZ ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TARİH VE MÜZİĞİ AYNI GECEDE BULUŞTURACAK ÖZEL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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