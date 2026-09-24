Zelenskiy Erdoğan'a Türkiye'nin desteği için teşekkür etti

görüşmenin ana mesajı:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik sürekli desteği için teşekkür etti. Zelenskiy, Türkiye'nin tutumunun savaşın onur ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde sona erdirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

karadeniz güvenliği ve koridorun önemi:

Görüşmede Karadeniz'deki güvenlik konusu öne çıktı; taraflar deniz yoluyla ihracat koridorunun yeniden işler hale getirilmesinin yollarını ele aldı. Zelenskiy, birçok kıtada gıda ihracatına bağlı ülkeler bulunduğunu hatırlatarak, koridorun tam kapasiteyle yeniden çalışması için çeşitli seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Buna ilişkin olarak, Rusya'nın altyapıya yönelik saldırılarını sona erdirmeye hazır olması halinde Ukrayna'nın da buna karşılık uzun menzilli saldırılarını durdurabileceği mesajı paylaşıldı.

ikili ilişkiler, ticaret ve savunma:

Zelenskiy, görüşmede ayrıca ikili meseleleri ele aldıklarını; bunlar arasında serbest ticaret bölgesi kurulması ve muhtemel bir İHA anlaşması bulunduğunu söyledi. ABD heyetiyle yaptığı görüşmenin detayları hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, Türkiye'nin barış sürecine yardım etmeye hazır olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı, hem bölgesel güvenlik hem de ikili ekonomik ve savunma iş birliği açısından Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde yeni adımların atılabileceğine işaret etti; Zelenskiy'nin teşekkür mesajı, Türkiye'nin diplomatik rolünün Kiev tarafından takdir edildiğini gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik sürekli desteği için kendisine teşekkür ettim" dedi.