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zeydi: haşdi şabi’nin silahlı kuvvetlere entegrasyonu için yasal düzenlemeye destek

Başbakan Ali Zeydi, Bedir Örgütü heyetiyle görüşmesinde Haşdi Şabi’nin Irak Silahlı Kuvvetleri’ne yasal statüyle dahil edilmesini sağlayacak yasa için çalışma kararlılığını açıkladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Elif Demir

zeydi: haşdi şabi’nin silahlı kuvvetlere entegrasyonu için yasal düzenlemeye destek

Zeydi’den Haşdi Şabi yasasına destek:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Bedir Örgütü Meclis Grubu Başkanı Hemmam Ali Mehdi Temimi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yapılan görüşmede, ülkenin siyasi, ekonomik ve güvenlik durumu ile hükümetin reform ve kalkınma programlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Haşdi Şabi’nin statüsü ve yasa çalışmaları:

Zeydi toplantıda, İran yanlısı Haşdi Şabi unsurlarının Irak Silahlı Kuvvetleri’nin parçası olarak tanımlanmasını hedefleyen Haşdi Şabi Yasasının hazırlanması ve kabul edilmesi için çalışacaklarını bildirdi. Başbakan, bu düzenlemenin silahlı güçlerin yapısal bütünlüğü ve Irak egemenliğinin korunması bakımından önemine vurgu yaptı.

Reformlar, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hedefler:

Görüşmede ayrıca yasama organının yolsuzlukla mücadelede oynadığı rolün önemi vurgulandı; Zeydi, yolsuzluğa karışanların hesap vermesinin sağlanmasının parlamenter sorumluluk olduğunu belirtti. Hükümetin güçlü bir ekonomi temeline dayanan bir devlet inşa etme hedefi yinelendi ve mevcut sorunların ertelenmeden, yeni ve yenilikçi yöntemlerle köklü şekilde çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Bedir Örgütü başkanı ve heyet üyeleri ise hükümetin reform adımlarına tam destek verdiklerini, özellikle yolsuzlukla mücadele ile silahların anayasal mekanizmalar doğrultusunda düzenlenmesine ilişkin çalışmaları desteklediklerini açıkladı.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, BEDİR ÖRGÜTÜ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, BEDİR ÖRGÜTÜ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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