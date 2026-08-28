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Depremden sonra tarlasına döndü: kabakla geçimini sağlıyor

6 Şubat depreminin ardından fabrikası yıkılan Ali Şarlak Bertiz'e döndü, 3,5 dönümlük tarlasına kabak ekti; ürününü Gaziantep'e 15-20 TL'ye gönderiyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Depremden sonra tarlasına döndü: kabakla geçimini sağlıyor

Bertiz Başdervişli'nde yeniden başlayan hayat

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Başdervişli Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Ali Şarlak, 6 Şubat depremlerinde çalıştığı fabrikanın yıkılmasının ardından köyüne dönerek tarıma başladı. Yaklaşık 3-4 yıldır kabak yetiştiren Şarlak, üretimini çevre illere gönderiyor ve tarlada kilosunu değil parça bazında hâl fiyatına göre pazarlıyor.

Depremin ardından tarıma yöneliş:

Şarlak, deprem sonrası Kahramanmaraş'taki iş imkanlarının kısıtlandığını belirterek, 'Deprem olunca Kahramanmaraş’taki iş imkanları kısıtlandı. Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlarımız da kırsal kesimleri, köyleri talep edince bu meyvecilik, sebzecilik bize vesile oldu' diyor. Bölgedeki dönüşün bireyleri tarlara yönlendirdiği ve yeni gelir kaynakları oluşturduğu vurgulanıyor.

Üretim, satış ve günlük rutin:

Kabak yetiştirdiği arazinin büyüklüğü 3,5 dönüm olan Şarlak, tarladan günlük yaklaşık 500-600 kilo ürün topladıklarını söylüyor. Üretim komşularla birleştirilip bir-iki ton düzeyine ulaştığında araçlarla Gaziantep'e sevk ediliyor. Şarlak, 'Buradan 15-20 liraya kabak götürüyoruz Gaziantep’e, masraflar, nakliye derken halde satışımız bu fiyat' diyerek pazarlama sürecini özetliyor.

Günlük çalışma düzenini de anlatan üretici, sabah erken saatlerde işe başlayıp öğle sıcağında mola verdiklerini, ikindinin serinliğinde tekrar tarlaya döndüklerini belirtiyor. Bölgedeki iş birlikleri sayesinde lojistik ve satış işleri kolaylaşıyor.

Şarlak, ayrıca Bertiz bölgesinde yaklaşık 150 kişinin benzer tarımsal faaliyetlerle uğraştığını ifade ederek, bölgesel dayanışmanın üretimi ve pazarlamayı kolaylaştırdığını vurguluyor. Üreticiler, elde ettikleri kabakları çevre illere göndererek deprem sonrası yeniden gelir sağlamaya çalışıyorlar.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA BİR DEPREMZEDE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ÇALIŞTIĞI FABRİKANIN YIKILMASIYLA BİRLİKTE...

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR DEPREMZEDE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ÇALIŞTIĞI FABRİKANIN YIKILMASIYLA BİRLİKTE KÖYÜNE DÖNDÜ VE TARIMA YÖNELİP KABAK YETİŞTİRMEYE BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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