Ayrıntılı kontrollerle Aydın pazarlarında küpesiz hayvana izin verilmiyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan sağlığını korumak ve mevzuata aykırı hayvan hareketlerini engellemek amacıyla Nazilli ve Çine ilçelerindeki hayvan pazarlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, konu sorumlusu Veteriner Hekim Mustafa Baysal, Veteriner Hekim Tayfun Ercan ile ilçe müdürlüğü personeli katıldı.

denetimlerde hangi noktalar kontrol edildi:

Ekipler, hayvanların sağlık durumunu ve hareketlerine ilişkin belgeleri kontrol ederken, pazarların teknik ve hijyenik yeterliliklerini de inceledi. Denetimler sırasında özellikle kulak küpesi, hayvan pasaportu ve veteriner sağlık raporu eksikliği üzerinde duruldu. Hayvan sahipleri ve celepler, küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı ve pazarlara sokulamayacağı konusunda bilgilendirildi.

Yetkililer, kulak küpesi, pasaport ve veteriner sağlık raporu olmadan gerçekleştirilen hayvan hareketlerinin hem sağlık riskleri doğurabileceğini hem de idari yaptırımlara yol açacağını vurguladı. Denetimlerde küpesiz hayvan tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

küpe düştüğünde izlenecek prosedür:

Kulak küpesi düşen hayvanların sahiplerinin, durumla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve/veya Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bilgi vermeleri gerektiği belirtildi. Bu bildirimlerin, hayvanların kayıt altına alınması ve olası hareket kısıtlarının önlenmesi açısından öncelikli olduğu ifade edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan pazarlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceğini, kurallara uyumun altyapı ve halk sağlığı açısından önem taşıdığını açıkladı.

AYDIN’IN NAZİLLİ VE ÇİNE İLÇELERİNDEKİ HAYVAN PAZARLARINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜREN EKİPLER, KÜPESİZ HAYVANLARIN İŞLETMEDEN ÇIKARILAMAYACAĞI VE PAZARLARA SOKULAMAYACAĞI KONUSUNDA HAYVAN SAHİPLERİ İLE CELEPLERİ UYARDI.