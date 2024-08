Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Netflix'in popüler süper kahraman dizisi The Umbrella Academy, dördüncü ve final sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Eğlence sektörüyle ilgili veri analizi yapan şirket Luminate'e göre, 9-15 Ağustos haftasında ABD'de en çok izlenen dizi olmayı başaran yapım, tam 863,1 milyon dakika izlenerek rakiplerine büyük fark attı. Ancak bu etkileyici izlenme rakamlarına rağmen, ne eleştirmenler ne de izleyiciler dizinin son sezonundan memnun kalmış görünüyor.

863 MİLYON DAKİKA İZLENDİ AMA TEPKİLER OLUMLU DEĞİL

Dizinin final sezonu, 8 Ağustos'ta Netflix'te yayınlandı ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Ancak, dizinin bu kadar fazla izlenmesi, kaliteli olduğu anlamına gelmedi. Tam tersine, The Umbrella Academy'nin son sezonu, hayranları ve eleştirmenleri hayal kırıklığına uğrattı. Dizi sorumlusu Steve Blackman'ın setteki toksik davranış iddialarını inkar etmesinden sadece bir ay sonra yayınlanan bölümler, izleyicilerden beklenen olumlu geri dönüşleri alamadı.

Yine de, izlenme rakamları dikkat çekici. Dizinin final sezonunun yanı sıra, eski bölümleri de yeniden ilgi gördü. Örneğin, dizinin ilk sezonu 176,1 milyon dakika izlenerek haftanın en çok izlenen 10 yapımı arasında sekizinci sırada yer aldı. Bu durum, yeni sezonun dizinin genel izleyici kitlesini canlandırdığına işaret ediyor.

Ancak, dördüncü sezonun elde ettiği bu başarı, izleyici memnuniyetine yansımadı. Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da, The Umbrella Academy'nin son sezonu televizyon yazarlarının yorumlarına göre 100 üzerinden sadece 53 puan aldı. Dahası, dizinin izleyici skoru çok daha düşük: 100 üzerinden yalnızca 18 puan. Bu, dizinin son sezonunun birçok hayranı için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor.

ELEŞTİRMENLER VE İZLEYİCİLER MEMNUN DEĞİL

Dizinin ilk üç sezonu, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden oldukça olumlu yorumlar almıştı. Prömiyeri 2019'da yapılan The Umbrella Academy, Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan ve Aidan Gallagher gibi oyuncuların performanslarıyla beğeni toplamıştı. Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, babalarının ölümünün gizemini çözmek ve yaklaşan kıyamet tehdidini önlemek için bir araya gelen evlatlık kardeşlerden oluşan sıra dışı bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Ancak, final sezonu bu olumlu tabloyu tersine çevirdi. İzleyiciler, son sezonun karakter gelişimi, hikaye akışı ve genel atmosfer açısından önceki sezonların gerisinde kaldığını belirtiyor. Birçok izleyici, dizinin son bölümlerinde özellikle karakterlerin motivasyonlarının ve olayların mantıksız ilerleyişinin dikkat çekici olduğunu söylüyor. Bu durum, dizinin yaratıcı ekibinin, final sezonu için yeterince güçlü bir son hazırlayamadığını düşündürüyor.

NICK OFFERMAN KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI

Dizinin final sezonu, özellikle The Last of Us dizisiyle tanınan 54 yaşındaki aktör Nick Offerman'ın konuk oyuncu olarak yer almasıyla dikkat çekti. Offerman, HBO'nun başarılı dizisindeki performansıyla büyük bir beğeni topladıktan sonra The Umbrella Academy'nin son sezonunda da önemli bir role imza attı. Ancak, Offerman'ın katılımı bile izleyicilerden gelen eleştirileri dindirmeye yetmedi. Aksine, bazı hayranlar, dizinin bu sezonunda yer alan yeni karakterlerin hikayeye ek bir katkı sağlamadığını iddia etti.

SUÇ DRAMASI 'İYİ BİR KIZIN CİNAYET REHBERİ' İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftanın zirvesinde yer alan suç dizisi İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi (A Good Girl's Guide to Murder), 335,4 milyon dakika izlenmeyle ikinci sıraya geriledi. Suç draması, önceki haftalarda liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamıştı, ancak The Umbrella Academy'nin final sezonu, bu durumu değiştirdi.

The Umbrella Academy'nin büyük izlenme rakamları elde etmesine rağmen, eleştirmenler ve izleyiciler arasındaki memnuniyetsizlik dikkat çekiyor. Dizinin son sezonu, önceki sezonların beğenilen unsurlarını yeniden yaratma konusunda başarılı olamadı ve bu durum izleyici yorumlarına da yansıdı.

THE UMBRELLA ACADEMY NETFLIX'TE İZLENEBİLİR

Dizinin final sezonuna yönelik bu karmaşık tepkilere rağmen, The Umbrella Academy halen Netflix platformunda izlenebilir durumda. Diziyi henüz izlememiş olanlar, tüm sezonları Netflix üzerinden takip edebilir. Ancak, dizinin final sezonunun genel izleyici memnuniyeti açısından başarılı olup olmadığı tartışmaya açık.

Sonuç olarak, The Umbrella Academy, büyük izlenme rakamlarına ulaşsa da final sezonuyla eleştirmenler ve izleyicilerden gelen olumsuz geri dönüşlerle gündeme oturdu. Netflix'in bu popüler dizisi, hayranlarının beklentilerini karşılamayan bir sonla veda ediyor gibi görünüyor.