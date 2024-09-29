29 Eylül 2024 Pazar TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Televizyon izleyicileri 29 Eylül 2024 Pazar günü ekranlara gelecek programlar ve diziler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ve hangi saatlerde ekranlarda olacağı merak konusu. TV8, Star TV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV gibi popüler kanallarda bugün hangi dizilerin ve programların olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler için 29 Eylül 2024 Pazar günü TV yayın akışı burada!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
29 Eylül 2024 Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicileri yine dolu dolu bir program bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren nostaljik dizilerle başlayan yayın akışı, akşam saatlerinde ise popüler dizilerle devam ediyor.
- 06.13 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.15 – Yedi Numara
- 07.25 – Yeditepe İstanbul
- 08.35 – Teşkilat
- 11.45 – Enine Boyuna
- 13.00 – Kanatlarını Aç
- 15.15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Teşkilat – Yeni Bölüm
TRT 1 ekranlarında 29 Eylül Pazar günü nostalji rüzgarları esiyor. Sabah saatlerinde Yedi Numara ve Yeditepe İstanbul gibi eski diziler yer alırken, akşam saatlerinde sevilen dizi "Teşkilat"ın yeni bölümü yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV, 29 Eylül Pazar günü izleyicilerini dolu bir programla karşılıyor. Hafta sonu programlarından sonra, akşam saatlerinde fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" ekranlarda olacak.
- 07.30 – ATV'de Hafta Sonu
- 10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11.30 – Dizi TV
- 12.45 – Bir Gece Masalı
- 14.00 – Karadut
- 16.20 – Kör Nokta
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
ATV'de bu akşam "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümü ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışma severler, yeni sorular ve kazandıran büyük ödüllerle eğlenceli bir akşam geçirecekler.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D, 29 Eylül Pazar günü zengin bir program sunuyor. Gün boyunca eğlenceli yapımların ardından, akşam saatlerinde aksiyon dolu bir sinema filmi ekranlara gelecek.
- 07.00 – Yabancı Damat
- 08.30 – Konuştukça
- 09.45 – Güzel Aşklar Diyarı
- 12.45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13.45 – Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 – Yerli Dizi
- 16.30 – Yerli Dizi
- 18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 – Dağ 2
- 22.45 – Güzel Aşklar Diyarı
Kanal D’de bu akşam "Dağ 2" filmi izleyicilerle buluşacak. Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle sinema severler ekran başına kilitlenecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV'de 29 Eylül Pazar günü izleyicileri yoğun bir program bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren magazin programlarıyla başlayan gün, akşam saatlerinde popüler dizilerle devam ediyor.
- 07.00 – Siyah Kalp
- 10.00 – Pazar Sürprizi
- 13.00 – Kızılcık Şerbeti
- 15.30 – Deha
- 18.25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 – Deha – Yeni Bölüm
Show TV’de bu akşam sevilen dizi "Deha"nın yeni bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümde izleyiciler, sürpriz gelişmelere ve heyecan dolu olaylara tanık olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV izleyicileri, 29 Eylül Pazar günü eğlenceli bir programla buluşacak. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek olan popüler programlar izleyicileri ekrana kilitleyecek.
- 07.00 – İki Aile
- 08.15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09.00 – Kral Şakir
- 11.00 – Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 – Vahe ile Tatildeki Mutluluk
- 14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.00 – Yerli Dizi
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Çok Güzel Hareketler 2
Star TV’de bu akşam "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Eğlence ve komedi dolu sahneleriyle izleyiciler, unutulmaz bir akşam geçirecekler.
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8’de 29 Eylül Pazar günü, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Gün boyunca farklı yapımlarla ekranda olan kanal, akşam saatlerinde heyecan dolu bir yemek yarışması sunuyor.
- 09.00 – Gençlik Rüzgarı
- 10.00 – MasterChef Türkiye
- 12.45 – Gazete Magazin – Yeni Bölüm
- 16.45 – Parola Parola – Yeni Bölüm
- 20.00 – MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
TV8’de bu akşam "MasterChef Türkiye"nin yeni bölümü yayınlanacak. Yarışmacılar, zorlu yemek tarifleriyle jüriyi etkilemeye çalışacak. Yemek tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacak.
29 Eylül 2024 Pazar günü televizyon yayın akışı, izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. Sevilen diziler, yarışma programları ve sinema filmleri ile bu akşam ekranlar dopdolu!