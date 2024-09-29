29 Eylül 2024 Pazar TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Televizyon izleyicileri 29 Eylül 2024 Pazar günü ekranlara gelecek programlar ve diziler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ve hangi saatlerde ekranlarda olacağı merak konusu. TV8, Star TV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV gibi popüler kanallarda bugün hangi dizilerin ve programların olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler için 29 Eylül 2024 Pazar günü TV yayın akışı burada!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

29 Eylül 2024 Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicileri yine dolu dolu bir program bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren nostaljik dizilerle başlayan yayın akışı, akşam saatlerinde ise popüler dizilerle devam ediyor.

06.13 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

– İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06.15 – Yedi Numara

– Yedi Numara 07.25 – Yeditepe İstanbul

– Yeditepe İstanbul 08.35 – Teşkilat

– Teşkilat 11.45 – Enine Boyuna

– Enine Boyuna 13.00 – Kanatlarını Aç

– Kanatlarını Aç 15.15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

– Mehmed: Fetihler Sultanı 19.00 – Ana Haber

– Ana Haber 20.00 – Teşkilat – Yeni Bölüm

TRT 1 ekranlarında 29 Eylül Pazar günü nostalji rüzgarları esiyor. Sabah saatlerinde Yedi Numara ve Yeditepe İstanbul gibi eski diziler yer alırken, akşam saatlerinde sevilen dizi "Teşkilat"ın yeni bölümü yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV, 29 Eylül Pazar günü izleyicilerini dolu bir programla karşılıyor. Hafta sonu programlarından sonra, akşam saatlerinde fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" ekranlarda olacak.

07.30 – ATV'de Hafta Sonu

– ATV'de Hafta Sonu 10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

– Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11.30 – Dizi TV

– Dizi TV 12.45 – Bir Gece Masalı

– Bir Gece Masalı 14.00 – Karadut

– Karadut 16.20 – Kör Nokta

– Kör Nokta 19.00 – Ana Haber

– Ana Haber 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

ATV'de bu akşam "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümü ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışma severler, yeni sorular ve kazandıran büyük ödüllerle eğlenceli bir akşam geçirecekler.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D, 29 Eylül Pazar günü zengin bir program sunuyor. Gün boyunca eğlenceli yapımların ardından, akşam saatlerinde aksiyon dolu bir sinema filmi ekranlara gelecek.

07.00 – Yabancı Damat

– Yabancı Damat 08.30 – Konuştukça

– Konuştukça 09.45 – Güzel Aşklar Diyarı

– Güzel Aşklar Diyarı 12.45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi

– Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 – Arda ile Omuz Omuza

– Arda ile Omuz Omuza 14.45 – Yerli Dizi

– Yerli Dizi 16.30 – Yerli Dizi

– Yerli Dizi 18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

– Kanal D Haber Hafta Sonu 20.00 – Dağ 2

– 22.45 – Güzel Aşklar Diyarı

Kanal D’de bu akşam "Dağ 2" filmi izleyicilerle buluşacak. Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle sinema severler ekran başına kilitlenecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'de 29 Eylül Pazar günü izleyicileri yoğun bir program bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren magazin programlarıyla başlayan gün, akşam saatlerinde popüler dizilerle devam ediyor.

07.00 – Siyah Kalp

– Siyah Kalp 10.00 – Pazar Sürprizi

– Pazar Sürprizi 13.00 – Kızılcık Şerbeti

– Kızılcık Şerbeti 15.30 – Deha

– Deha 18.25 – Hafta Sonu Ana Haber

– Hafta Sonu Ana Haber 20.00 – Deha – Yeni Bölüm

Show TV’de bu akşam sevilen dizi "Deha"nın yeni bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümde izleyiciler, sürpriz gelişmelere ve heyecan dolu olaylara tanık olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV izleyicileri, 29 Eylül Pazar günü eğlenceli bir programla buluşacak. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek olan popüler programlar izleyicileri ekrana kilitleyecek.

07.00 – İki Aile

– İki Aile 08.15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

– Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09.00 – Kral Şakir

– Kral Şakir 11.00 – Tülin Şahin ile Moda

– Tülin Şahin ile Moda 12.00 – Vahe ile Tatildeki Mutluluk

– Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

– Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15.00 – Yerli Dizi

– Yerli Dizi 19.00 – Star Haber

– Star Haber 20.00 – Çok Güzel Hareketler 2

Star TV’de bu akşam "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Eğlence ve komedi dolu sahneleriyle izleyiciler, unutulmaz bir akşam geçirecekler.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 29 Eylül Pazar günü, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Gün boyunca farklı yapımlarla ekranda olan kanal, akşam saatlerinde heyecan dolu bir yemek yarışması sunuyor.

09.00 – Gençlik Rüzgarı

– Gençlik Rüzgarı 10.00 – MasterChef Türkiye

– MasterChef Türkiye 12.45 – Gazete Magazin – Yeni Bölüm

– Gazete Magazin – Yeni Bölüm 16.45 – Parola Parola – Yeni Bölüm

– Parola Parola – Yeni Bölüm 20.00 – MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TV8’de bu akşam "MasterChef Türkiye"nin yeni bölümü yayınlanacak. Yarışmacılar, zorlu yemek tarifleriyle jüriyi etkilemeye çalışacak. Yemek tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacak.

29 Eylül 2024 Pazar günü televizyon yayın akışı, izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. Sevilen diziler, yarışma programları ve sinema filmleri ile bu akşam ekranlar dopdolu!