27 Eylül 2024 Cuma Akşamı Televizyonda Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bugün, 27 Eylül 2024 Cuma günü, televizyon izleyicileri için heyecan dolu bir akşam var. Birçok dizi ve program, izleyicilerle buluşmak için ekrana geliyor. Türkiye’nin önde gelen kanallarında yayınlanacak diziler, izleyicilerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte 27 Eylül 2024 Cuma akşamı televizyon yayın akışı ve izlenebilecek diziler!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 27 Eylül Cuma akşamı, birçok dizi ve program ekranlara gelecek. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışına göre bu akşam izlenebilecek programlar şöyle sıralanıyor:

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 - Güzel Aşklar Diyarı

Kanal D’nin sabah programı, güne neşeli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

Gündemdeki konuları ele alan bu program, izleyicilere farklı bakış açıları sunacak.

11:00 - Yaprak Dökümü

Kanal D’nin unutulmaz dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, yine izleyicilerle buluşuyor.

13:00 - Gelinim Mutfakta

Eğlenceli bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

16:00 - Ayazın Sonu Güneş

Yerli dizi sevenler için yeni bir yapım olan Ayazın Sonu Güneş, akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak.

17:15 - Bizi Birleştiren Hayat

Günlük yaşamda karşılaşılan olayları ele alan bu program, sosyal deneylere yer veriyor.

18:30 - Kanal D Ana Haber

Günün öne çıkan haberlerini aktaracak olan ana haber bülteni, güncel gelişmeleri izleyicilere sunacak.

20:00 - Arka Sokaklar

Yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak.

00:15 - Güzel Aşklar Diyarı

Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bölümüyle Güzel Aşklar Diyarı izleyicileriyle buluşuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

Gün, İstiklal Marşı ile başlıyor.

05:45 - Şehirden Uzakta

Sakin bir sabah programı ile şehirden uzaklaşmaya ne dersiniz?

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

Eğlenceli sohbetler ve konuklarla dolu bir program.

13:15 - Seksenler

Nostaljik dizisi Seksenler, yine izleyicileri geçmişe götürecek.

15:40 - Gönül Dağı

Yerli dizi izleyicileri için Gönül Dağı bu akşam ekrana gelecek.

19:00 - Ana Haber

Günlük haber bülteni, en son gelişmeleri aktaracak.

19:55 - İddiaların Aksine

Sosyal medya ve gündemi değerlendiren bir program.

22:00 - Kara Ağaç Destanı

Gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir dizi ile TRT 1 ekranlarında buluşacaksınız.

00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

Gece yarısında, tarihi bir yapım olan Mehmed: Fetihler Sultanı izleyicilerle buluşacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Yeni Gelin

Kahvaltı programı olarak güne eğlenceli bir başlangıç yapıyor.

08:00 - Bu Sabah

Günün en güncel haberlerini ve sıcak gelişmeleri sunuyor.

10:00 - Sandık Kokusu

Siyasi gündemi masaya yatıran bir program.

12:30 - Ezgi Sertel ile Gelin Evi

Dizilerle ilgili tartışmaların yer aldığı bir program.

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Duygu dolu anların yaşandığı bir program.

18:45 - Show Ana Haber

Günün öne çıkan haberleri ve gelişmeler.

20:00 - Kızılcık Şerbeti

Yeni bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

23:15 - Deha

Yetenek yarışması Deha, bu akşam ekranlarda.

01:45 - Bahar

Dizi severler için tekrar bölümü.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Güne Başlarken

Güne pozitif bir başlangıç yapın.

09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

Sıcak sohbetler ve ilginç konular.

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

Kendini yeniden keşfetmek isteyenler için bir program.

16:15 - Kiralık Aşk

Sevilen dizi Kiralık Aşk, yine ekranlarda.

19:00 - Star Haber

Güncel haberler ve gelişmeler.

20:00 - Bayi Toplantısı

Özel bir program.

22:30 - Bayi Toplantısı

Devam eden toplantının ikinci bölümü.

00:30 - Yalı Çapkını

Gece yarısı dizi izlemek isteyenler için Yalı Çapkını tekrar ekranlarda.

02:30 - Dürüye'nin Güğümleri

Gece geç saatlerde yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

Günlük haber bülteni.

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

Gizemi çözen program.

13:00 - ATV Gün Ortası

Gün ortasında güncel haberler.

14:00 - Sen Anlat Karadeniz

Dizi izlemek isteyenler için bu akşam Sen Anlat Karadeniz ekranda.

16:00 - Esra Erol'da

Duygusal hikayeler ve gerçek yaşam.

19:00 - ATV Ana Haber

Günün önemli haberleri.

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

Eğlenceli bir bilgi yarışması.

00:20 - Kör Nokta

Gece yarısı dizi severler için.

03:00 - Karadut

Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bölümü.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

Sabah programı.

07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

Sağlık konuları ele alınıyor.

08:30 - Aramızda Kalmasın / Canlı

Canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor.

11:00 - Gazete Magazin / Canlı

Gündemdeki haberler.

13:30 - MasterChef Türkiye

Yemek yarışması.

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

Yemek yarışması ile eğlenceli anlar.

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Bir başka heyecanlı bölüm ile devam ediyor.

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bölümü.

02:30 - Aramızda Kalmasın

Gece geç saatlerde canlı yayın.

04:30 - Gazete Magazin

Günün haberleri.

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

Günün ilk programı.

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

Sabah haberleri ve gelişmeleri.

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

Eğlenceli bir program.

12:30 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

Dizinin yeni bölümü.

13:30 - En Hamarat Benim

Yarışma programı.

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

Eğlenceli bir program.

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

Günlük haber bülteni.

20:00 - Kötü Kan

Yeni bölümü ile izleyicilere sunuluyor.

23:15 - Yabani

Dizinin yeni bölümü.

01:30 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

Gece yarısı tekrar bölümü.

27 Eylül 2024 Cuma akşamı televizyon dünyasında izleyiciler için oldukça zengin bir içerik bulunuyor. İster nostaljik dizileri tercih edin, ister yeni yapımları izlemek için sabırsızlanın; bu akşamki yayın akışı, herkesin ilgisini çekecek çeşitli programları barındırıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW gibi önde gelen kanalların yayın akışındaki diziler, izleyicilerin keyifli saatler geçirmesi için bir araya geliyor. Ekran karşısında kalmak ve favori dizilerinizi izlemek için doğru zaman!