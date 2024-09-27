27 Eylül 2024 Cuma Akşamı Televizyonda Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bugün, 27 Eylül 2024 Cuma günü, televizyon izleyicileri için heyecan dolu bir akşam var. Birçok dizi ve program, izleyicilerle buluşmak için ekrana geliyor. Türkiye’nin önde gelen kanallarında yayınlanacak diziler, izleyicilerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte 27 Eylül 2024 Cuma akşamı televizyon yayın akışı ve izlenebilecek diziler!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 27 Eylül Cuma akşamı, birçok dizi ve program ekranlara gelecek. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışına göre bu akşam izlenebilecek programlar şöyle sıralanıyor:
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 - Güzel Aşklar Diyarı
Kanal D’nin sabah programı, güne neşeli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
Gündemdeki konuları ele alan bu program, izleyicilere farklı bakış açıları sunacak.
11:00 - Yaprak Dökümü
Kanal D’nin unutulmaz dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, yine izleyicilerle buluşuyor.
13:00 - Gelinim Mutfakta
Eğlenceli bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
16:00 - Ayazın Sonu Güneş
Yerli dizi sevenler için yeni bir yapım olan Ayazın Sonu Güneş, akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak.
17:15 - Bizi Birleştiren Hayat
Günlük yaşamda karşılaşılan olayları ele alan bu program, sosyal deneylere yer veriyor.
18:30 - Kanal D Ana Haber
Günün öne çıkan haberlerini aktaracak olan ana haber bülteni, güncel gelişmeleri izleyicilere sunacak.
20:00 - Arka Sokaklar
Yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak.
00:15 - Güzel Aşklar Diyarı
Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bölümüyle Güzel Aşklar Diyarı izleyicileriyle buluşuyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
Gün, İstiklal Marşı ile başlıyor.
05:45 - Şehirden Uzakta
Sakin bir sabah programı ile şehirden uzaklaşmaya ne dersiniz?
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
Eğlenceli sohbetler ve konuklarla dolu bir program.
13:15 - Seksenler
Nostaljik dizisi Seksenler, yine izleyicileri geçmişe götürecek.
15:40 - Gönül Dağı
Yerli dizi izleyicileri için Gönül Dağı bu akşam ekrana gelecek.
19:00 - Ana Haber
Günlük haber bülteni, en son gelişmeleri aktaracak.
19:55 - İddiaların Aksine
Sosyal medya ve gündemi değerlendiren bir program.
22:00 - Kara Ağaç Destanı
Gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir dizi ile TRT 1 ekranlarında buluşacaksınız.
00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
Gece yarısında, tarihi bir yapım olan Mehmed: Fetihler Sultanı izleyicilerle buluşacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
Kahvaltı programı olarak güne eğlenceli bir başlangıç yapıyor.
08:00 - Bu Sabah
Günün en güncel haberlerini ve sıcak gelişmeleri sunuyor.
10:00 - Sandık Kokusu
Siyasi gündemi masaya yatıran bir program.
12:30 - Ezgi Sertel ile Gelin Evi
Dizilerle ilgili tartışmaların yer aldığı bir program.
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Duygu dolu anların yaşandığı bir program.
18:45 - Show Ana Haber
Günün öne çıkan haberleri ve gelişmeler.
20:00 - Kızılcık Şerbeti
Yeni bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.
23:15 - Deha
Yetenek yarışması Deha, bu akşam ekranlarda.
01:45 - Bahar
Dizi severler için tekrar bölümü.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Güne Başlarken
Güne pozitif bir başlangıç yapın.
09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
Sıcak sohbetler ve ilginç konular.
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
Kendini yeniden keşfetmek isteyenler için bir program.
16:15 - Kiralık Aşk
Sevilen dizi Kiralık Aşk, yine ekranlarda.
19:00 - Star Haber
Güncel haberler ve gelişmeler.
20:00 - Bayi Toplantısı
Özel bir program.
22:30 - Bayi Toplantısı
Devam eden toplantının ikinci bölümü.
00:30 - Yalı Çapkını
Gece yarısı dizi izlemek isteyenler için Yalı Çapkını tekrar ekranlarda.
02:30 - Dürüye'nin Güğümleri
Gece geç saatlerde yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
Günlük haber bülteni.
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
Gizemi çözen program.
13:00 - ATV Gün Ortası
Gün ortasında güncel haberler.
14:00 - Sen Anlat Karadeniz
Dizi izlemek isteyenler için bu akşam Sen Anlat Karadeniz ekranda.
16:00 - Esra Erol'da
Duygusal hikayeler ve gerçek yaşam.
19:00 - ATV Ana Haber
Günün önemli haberleri.
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster
Eğlenceli bir bilgi yarışması.
00:20 - Kör Nokta
Gece yarısı dizi severler için.
03:00 - Karadut
Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bölümü.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
Sabah programı.
07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
Sağlık konuları ele alınıyor.
08:30 - Aramızda Kalmasın / Canlı
Canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor.
11:00 - Gazete Magazin / Canlı
Gündemdeki haberler.
13:30 - MasterChef Türkiye
Yemek yarışması.
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
Yemek yarışması ile eğlenceli anlar.
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
Bir başka heyecanlı bölüm ile devam ediyor.
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar bölümü.
02:30 - Aramızda Kalmasın
Gece geç saatlerde canlı yayın.
04:30 - Gazete Magazin
Günün haberleri.
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
Günün ilk programı.
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
Sabah haberleri ve gelişmeleri.
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
Eğlenceli bir program.
12:30 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
Dizinin yeni bölümü.
13:30 - En Hamarat Benim
Yarışma programı.
16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
Eğlenceli bir program.
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
Günlük haber bülteni.
20:00 - Kötü Kan
Yeni bölümü ile izleyicilere sunuluyor.
23:15 - Yabani
Dizinin yeni bölümü.
01:30 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
Gece yarısı tekrar bölümü.
27 Eylül 2024 Cuma akşamı televizyon dünyasında izleyiciler için oldukça zengin bir içerik bulunuyor. İster nostaljik dizileri tercih edin, ister yeni yapımları izlemek için sabırsızlanın; bu akşamki yayın akışı, herkesin ilgisini çekecek çeşitli programları barındırıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW gibi önde gelen kanalların yayın akışındaki diziler, izleyicilerin keyifli saatler geçirmesi için bir araya geliyor. Ekran karşısında kalmak ve favori dizilerinizi izlemek için doğru zaman!