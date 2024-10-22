Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Yeni sezon dizileri arasında sıyrılarak yayınlandığı günün şampiyonu olan Deha dizisi, tepki toplamaya devam ediyor. Topladığı tepkilere ve konusuna rağmen en çok rağbet gören Deha dizisi ile alakalı ortaya bir çok iddia atılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, baba-oğul ilişkisine dair derin temaları işleyerek izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yapımcılığı ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Deha, intikam temasını çarpıcı bir anlatımla sunarken, İki karakışan karakterin yıllar sonra bir araya gelişi, altındaki gizemli hikaye ve karşılıklı çatışma, dizinin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

DEHA DİZİSİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Deha dizisi, karanlık suç dünyasını ve onun temsilcisi olan mafyatik olayları ele alırken, izleyiciyi düşündüren sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Özellikle uyuşturucu satıcılığı ve kara para aklama konularının işkendiği dizide din ile mafyanın karıştırıldığının düşündüğü sahne izleyiciyi ikiye bölmüş bulunuyor. Geçtiğimiz bölümde yer alan ve ‘Besmele’ ifadelerinin uyuşturucu satıcısının evinin girişine yazılması, sosyal medyada büyük tepki toplarken, birçok izleyici, bu durumun İslami bir karakterle ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı paylaştı.

YAPIMCLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR.

Mafya babasının evinin girişinde yer alan besmele yazısının metraja girmesi akabinde tepkiler sonrasında yapımcılardan açıklama beklense de, yapımcılar sessizliğini koruyor. Ancak bundan sonra dini konularda daha hassas olunabileceği konusunda da uyarılar devam ediyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini konu alıyor. Dizide, mafyatik olaylar, uyuşturucu satıcılığı ve kara para aklama gibi konular da işleniyor.

DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Aras Bulut İynemli - Devran

• Uğur Polat - İskender

• Taner Ölmez - Cesur

• Onur Saylak - Sofi

• Melis Sezen - İmre

• Ahsen Eroğlu - Esme

• Seda Akman - Aysel

• Zuhal Gencer - Gülce



