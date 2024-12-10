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Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Kuruluş Osman dizisine Moğol komutanı rolünde Devrim Saltoğlu katıldı. İzleyiciler heyecan içinde!

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:51
Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Devrim Saltoğlu

ATV’nin yapımı Bozdağ Film tarafından üstlenilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, 6. sezonunda önemli bir kadro değişikliği yaşıyor. İzleyici kitlesi, dizinin yenilikleri ve sürprizleri karşısında heyecan dolu bir bekleyiş içerisine girmiş durumda.

Devrim Saltoğlu Diziye Katılıyor

Peş peşe yaşanan ayrılıklar sonrası Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu, dizide güçlü bir Moğol komutanı rolünü üstlenecek. Saltoğlu'nun bu karakteri ile dizinin atmosferine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Dizinin yeni sezonunda yer alacak olaylar ve karakter değişimleri ile birlikte izleyicilere sunulacak heyecan dolu sahneler, izleyici lehine bir etki yaratmayı hedefliyor. Saltoğlu'nun performansı, Kuruluş Osman'ın gidişatını belirleyecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Ahmet Yılmaz’ın yönetimindeki dizide, başrolde Burak Özçivit yer alırken, yeni karakterlerin katılmasıyla birlikte Kuruluş Osman, her bölümde izleyicileri etkileyen bir hikaye sunmaya devam ediyor.

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