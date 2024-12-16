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Adana Demirspor - Beşiktaş Maçında Teknik Değişiklikler ve Kadro Notları

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki maçta kadro değişiklikleri dikkat çekti. Beşiktaş'ta 3, Adana Demirspor'da ise 2 değişiklik yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:08
Adana Demirspor - Beşiktaş Maçında Teknik Değişiklikler ve Kadro Notları

Adana Demirspor - Beşiktaş Maçında Kadro Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Serdar Topraktepe notable changes in the starting 11. Takım, Fenerbahçe ile oynanan son lig maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Beşiktaş 11'i

Mavi ve lacivertli ekip, Yeni Adana Stadı'nda sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Can Keleş, Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy ilk 11’iyle çıkarken, yedek kulübelerinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Ernest Muçi, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Topraktepe, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisi 1-0 galibiyetinin kadrosundan sakatlıkları bulunan Ciro Immobile, Milot Rashica ve kırmızı kart cezası bulunan Gedson Fernandes'i kadroda bulunduramamıştı. Yerlerine ise Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy ilk 11'de sahaya sürüldü.

Adana Demirspor'un Kadrosu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından takımı için 2 yeni değişiklik yaptı. Mavi lacivertli takım, Beşiktaş maçında ilk 11 Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol ve Abat Aimbetov olarak sahada yer aldı.

Adana Demirspor'un yedek kulübesinde Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz ve Kadir Karayiğit bulunuyordu. Dalcı, Göztepe karşısında ilk 11'de yer alan Jovan Manev ve Tayfun Aydoğan yerine bu maça Semih Güler ve Abat Aimbetov'u dahil etti.

Beşiktaşlı taraftarlar ise kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarına destek oldular.

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