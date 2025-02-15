Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 6-0'la Geçti: Hakan Şapçı'dan Önemli Açıklamalar

Manisa FK'dan Etkileyici Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, kazandıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Bizim için önemli haftalar başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seri Galibiyetler Hedefleniyor

Maçta, Yeni Malatyaspor'un genç bir kadroyla mücadele ettiğini belirten Şapçı, "İki maç arka arkaya kaybetmemiz, biraz demoralize etmişti takımı. Bundan sonra bolu maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz, iyi müsabakalar oynadık, bazen talihsiz mağlubiyetler aldık." dedi.

Yeni Malatyaspor Cephesinden Yorumlar

Yeni Malatyaspor'un Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, basın toplantısında vefat eden ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın ailesine baş sağlığı diledi. Uçkun, kadrolarının lig seviyesinin altında olduğunu vurgulayarak, "Yeni Malatyaspor'un durumu iyi olsaydı ne Murat hoca ne de bu futbolcu arkadaşlarımız burada olurdu." şeklinde konuştu.

Gençlerle Mücadele ve Zorluklar

Uçkun, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Biz burada genç arkadaşlarımızla mücadele ederken rakip takımla aynı şartlarda oynamadığımızı biliyoruz. Sezon sonuna kadar onurlu şekilde bu ligi bitirmeye gayret gösteriyoruz." dedi. Ayrıca, rakip takımların genç oyuncuları kullanması gerektiğini belirten Uçkun, "Onların altyapılarında yetenekli futbolcular yok mu?" diyerek eleştirilerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile Manisa FK, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçın ardından açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile Manisa FK, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçın ardından açıklama yaptı.