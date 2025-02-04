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Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:28
Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Anadolu Efes, Real Madrid'i Yendi

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid'i 79-73 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, galibiyetin kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Banchi: "Bize Güven Kazandıracak Bir Galibiyet"

Banchi, son çeyrekte sergilenen harika savunmayla ilgili, "Bize güven kazandıracak bir galibiyet. Birbirimiz için savaştık. Real Madrid gibi takımlara karşı böyle oynayamazsanız galibiyet alamazsınız," dedi. Ayrıca, rakiplerinin konfor alanından çıktıklarını belirterek her topa iyi şekilde saldırdıklarını vurguladı.

Fiziksel Güce Cevap Verdi

İtalyan çalıştırıcı, takımın fiziksel güç konusunda rakipleriyle eşit bir mücadele sergilediğini dile getirerek, "Bunun için büyük bir enerji ortaya koymanız gerekir. İlk kez bir maçta başarıyı asist ya da 3 sayılık atışlarla ölçemedik," ifadesini kullandı.

Shane Larkin Yokluğu

Larkin'in yokluğu ile ilgili soruya Banchi, "Oyuncularımız, Larkin'in bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz," yanıtını verdi.

Real Madrid Başantrenörü Mateo: "Top Kaybı Sorunumuz Var"

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, maçta yaşanan top kayıplarına dikkat çekerek, "Çok fazla top kaybı yaptık ve serbest atış kaçırdık. İyi mücadele ettik ama bu kayıplar oyun ritmimizi etkiledi," dedi. İlk çeyrekten sonra geri düşmelerine rağmen rakibini yakalayabildiklerini, ancak ikinci yarıda yaşanan top kayıplarının kendilerini kötü etkilediğini dile getirdi. Mateo, Anadolu Efes’i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

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