Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis, Kasımpaşa Maçını Değerlendirdi

Kasımpaşa ile Beraberlik: Adana Demirspor'un Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak takım ruhunu ortaya koydu. Teknik direktör Michael Valkanis, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"Zorlu Bir Maç Olmuştu"

Valkanis, mücadeleyi değerlendirdiği konuşmasında, "Zorlu ve ilginç bir maçtı. 2-0'dan 2-2 yapabildiğimiz için mutluyum. 3 puan alamadık ama olumlu şeyler çıkardık." dedi.

Genç Yetenekler ve Takım Ruhu

Önceki maçta 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktıklarını belirten Valkanis, Salih'in mücadeledeki ilk tecrübesini, Bünyamin'in çok yönlülüğünü ve 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren'in performansını övgüyle anlattı.

İkinci Yarıda İyileşme

İlk yarıya tam uyum sağlayamadıklarını dile getiren Valkanis, "0-0 hatta 1-0 önde gireriz diye umdum ama basit bir gol yedik. Penaltı kazandık, onu değerlendirebilseydik farklı şeyler olabilirdi. İkinci yarıda oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefler

Valkanis, Ali Yavuz Kol'un performansından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kazanmak istiyorduk. Elimiz boş dönmedik. Şimdi Galatasaray maçına yoğunlaşacağız; bu maçı tekrar izleyip analizlerimizi yapacağız." dedi.

Sonuç olarak, Adana Demirspor'un mücadele azmi ve takım ruhu, gelen beraberlikte dikkat çekti. Valkanis ve ekibi, gelecek maçlara yönelik umut dolu bir perspektife sahip.

