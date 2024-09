Futbolda Haftanın Programı: Müsabakalara Göz Atalım

Futbolda Haftanın Müsabaka Programı

Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 6. hafta mücadeleleri, Nesine 2. Lig'de 4. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 3. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig Karşılaşmaları

Bugün:

20.00 - Atakaş Hatayspor vs. Sipay Bodrum FK (Mersin)

Yarın:

17.00 - TÜMOSAN Konyaspor vs. Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 - Fenerbahçe vs. Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 - Çaykur Rizespor vs. Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 - Kasımpaşa vs. Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 - Adana Demirspor vs. Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 - Beşiktaş vs. ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 - Göztepe vs. Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 - Gaziantep FK vs. Trabzonspor (Kalyon)

Trendyol 1. Lig Müsabakaları

Bugün:

20.00 - Erzurumspor FK vs. Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 - Manisa FK vs. Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

16.00 - Siltaş Yapı Pendikspor vs. Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 - Amed Sportif Faaliyetler vs. Boluspor (Diyarbakır)

19.00 - MKE Ankaragücü vs. Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 - Ankara Keçiörengücü vs. Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 - Central Hospital Ümraniyespor vs. Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 - Uğur Okulları İstanbulspor vs. Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 - Ahlatcı Çorum FK vs. Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 - Şanlıurfaspor vs. Fatih Karagümrük (11 Nisan)

24 Eylül Salı (2. hafta erteleme müsabakası):

20.00 - Esenler Erokspor vs. Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Nesine 2. Lig Müsabakaları

Beyaz Grup

Yarın:

16.00 - Sincan Belediyesi Ankaraspor vs. 1461 Trabzon FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.00 - Kepezspor vs. Afyonspor (Kepez Hasan Doğan)

16.30 - İnegölspor vs. İskenderunspor (İnegöl İlçe)

22 Eylül Pazar:

16.00 - GMG Kastamonuspor vs. Karaköprü Belediyespor (Gazi)

16.30 - Tuzlaspor vs. Altay (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 - Kırklarelispor vs. Altınordu (Kırklareli Atatürk)

19.00 - Anagold 24Erzincanspor vs. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 - E Koleji Isparta 32 Spor vs. Sarıyer (Isparta Atatürk)

19.00 - Fethiyespor vs. Batman Petrolspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

16.30 - Beyoğlu Yeni Çarşı vs. Ankara Demirspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 - Bucaspor 1928 vs. Diyarbekirspor (Yeni Buca)

16.30 - Nazillispor vs. Menemen FK (Nazilli İlçe)

22 Eylül Pazar:

15.30 - Artı Değer Vanspor FK vs. Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)

16.00 - Serik Belediyespor vs. Giresunspor (Serik İsmail Oğan)

16.30 - Belediye Derincespor vs. Motolux 68 Aksarayspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 - Karaman FK vs. Arnavutköy Belediyesi SK (Yeni Karaman)

19.00 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu vs. Merkür Jet Erbaaspor (Mersin)

19.00 - Karacabey Belediyespor vs. Somaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Nesine 3. Lig Müsabakaları

1. Grup

Yarın:

19.00 - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar vs. Artvin Hopaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Eylül Pazar:

15.30 - Tokat Belediye Plevnespor vs. Kırşehir FK (Gaziosmanpaşa)

15.30 - Muşspor vs. Belediye Kütahyaspor (Muş Şehir)

15.30 - Kahramanmaraşspor vs. Kuşadasıspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

16.00 - Düzce Cam Düzcespor vs. Bulvarspor (Düzce Şehir)

16.00 - Anadolu Üniversitesi vs. Silifke Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.30 - Ergene Velimeşespor vs. Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 - Karşıyaka vs. 23 Elazığ FK (Alsancak Mustafa Denizli)

2. Grup

Yarın:

16.30 - Balıkesirspor vs. Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Balıkesir Atatürk)

22 Eylül Pazar:

15.30 - Smart Holding AŞ Çayelispor vs. Amasyaspor FK (Çayeli İlçe)

15.30 - Adıyaman FK vs. Türk Metal 1963 Spor (Kahta İlçe)

16.00 - Nevşehir Belediyespor vs. Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)

16.00 - Etimesgut Belediyespor vs. Silivrispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 - Beykoz İshaklıspor vs. Uşakspor (Alemdağ)

16.30 - İnegöl Kafkasspor vs. Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (İnegöl İlçe)

19.00 - Tire 2021 FK vs. Muğlaspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup

Yarın:

16.30 - 1923 Mustafakemalpaşaspor vs. Çorluspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

22 Eylül Pazar:

15.30 - Bayburt Özel İdarespor vs. Osmaniyespor (Bayburt Genç Osman)

15.30 - Viranşehir Belediyespor vs. Karabük İdmanyurdu (Viranşehir Bahçelievler)

16.00 - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor vs. Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 - Yozgat Belediyesi Bozokspor vs. 52 Orduspor (Sorgun İlçe)

16.30 - Ayvalıkgücü Belediyespor vs. Alanya 1221 (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.30 - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor vs. Aliağa Futbol (Didim Atatürk)

4. Grup

22 Eylül Pazar:

15.30 - Sebat Gençlikspor vs. Büyükçekmece Tepecikspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 - Mardin 1969 Spor vs. Bursa Nilüfer Futbol (Mardin 21 Kasım)

16.00 - Niğde Belediyespor vs. Edirnespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

16.00 - Kırıkkale FK vs. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Başpınar)

16.00 - Zonguldak Kömürspor vs. Kolibri Ağrı 1970 Spor (Karaelmas K.Köksal)

16.30 - Turgutluspor vs. Erciyes 38 Futbol (Mümin Özkasap)

16.30 - Denizlispor vs. Polatlı 1926 Spor (Denizli Atatürk)

19.00 - Orduspor 1967 vs. Bergama Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)