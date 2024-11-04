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Gençlerbirliği'den Önemli Galibiyet: 2-1

Gençlerbirliği, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek sezonun 11. haftasında önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:06
Gençlerbirliği'den Önemli Galibiyet: 2-1

Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Recep Karatepe Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği, Uğur Okulları İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Recep Karatepe, oyuncularının performansına vurgu yaptı.

Karatepe, "Oyuncularım sezon başından beri her maçta bir karakter sergiliyor ve işlerini fazlasıyla sahiplendiler. Bu nedenle şu ana kadar kolay kolay mağlup olmadık. Eğer gol yollarında daha etkili olursak, takım çok daha iyi noktalara gelecek." dedi.

Takım Olma Yolunda İlerleme

Geçmiş sezonlardan kalan oyuncu sayısının azaldığını ifade eden Karatepe, takım olma yolunda ilerleme kaydettiklerini belirtti: "Takımın sezon sonunda ulaşacağı hedefe odaklanmış durumdayım. Bu ligdeki puan farkı oldukça yakın, dolayısıyla her an her şey olabilir. Önemli olan mücadele etmektir. İç sahada taraftarlarımızın desteği bizim için oldukça önemli. Bugün de bize güç verdiler, onlara teşekkür ediyorum."

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz’ın Değerlendirmesi

Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maç değerlendirmesinde bulundu. İlk yarıda maça hakim olduklarını belirten Korkmaz, "İlk yarı tamamen maça hakimdik, rakibin şutu bile yoktu. İkinci yarıda ise daha kısa paslarla boş alanları kullanmamız gerektiğini düşündük ama bunu uygulayamadık." şeklinde konuştu.

Hakem Kararları Hakkında Eleştiriler

Korkmaz, ikinci yarıda takımının gereken reaksiyonu gösteremediğini ifade ederek, "Gençlerbirliği maçı kazanmak için gerekenleri yaptı. Ancak son dört haftada iki nizami golümüz iptal edildi. İngiltere’de hakemler böyle karar vermediğinde, bir daha maç yönetemezler. Bugün bir kez daha hakemin bizi yanıltmadığını gördük. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum." dedi.

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