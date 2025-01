Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade etti.

İsmet Taşdemir: "Zor Bir Maç Bizi Bekliyor"

Taşdemir, her hafta rakiplere göre bir oyun düzeni oluşturduklarını belirterek, "Geçen hafta oyunu biraz daha hızlandırmak istedik fakat başarılı olamadık. Ligde her takımın birbirine denk olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bu durum, her takımın birbirini yenme potansiyelini artırıyor" şeklinde konuştu.

Özellikle Siltaş Yapı Pendikspor'un tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Uzun zamandır 1. Lig'de oynamış ve şampiyonluk yaşamış birçok oyuncuya sahipler. İkinci yarıya da iyi başladılar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla futbolun doğrularını yapıp, puan farkını koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Transfer Süreci ve Takım Dinamikleri

Takımın transfere yönelik çalışmalarının menfaatler doğrultusunda sürdüğünü belirten Taşdemir, sezonun geri kalanında Beridze ve Caktas'ın kadroda yer almayacağını açıkladı. Taşdemir, bu iki futbolcudan kendilerine yeni kulüp bulmanın istendiğini belirterek, "Bu arkadaşlarımız gider ve kalır, onu bilemiyorum. Maç kadrolarına dahil olmayacaklar. Burada olduğumuz sürede ben bu iki arkadaşımızdan faydalanamayacağımı net gördüm, bu yüzden bu kararı verdim" ifadelerini kullandı.

Maç Tarihi ve Saati

Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma, 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

