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Antalya'da AI In The Sky Etkinliği Sona Erdi

AI In The Sky etkinliği, yapay zekanın havacılık sektöründeki etkilerini tartışmak için Antalya'da başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:42
Antalya'da AI In The Sky Etkinliği Sona Erdi

Antalya'da AI In The Sky Etkinliği Tamamlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkileri üzerine düzenlenen "AI In The Sky: A Unified Approach with ICAO" etkinliği sona erdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) işbirliğiyle organize edilen bu etkinlik, 12-14 Kasım tarihleri arasında Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Yapay Zeka ve Havacılık Sektörü

Etkinlikte, yapay zekanın havacılığa entegrasyonu ile birlikte havacılık ekosisteminin tüm bileşenleri üzerindeki ekonomik, güvenlik, emniyet ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemi ele alındı. Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar başta olmak üzere sektörün önemli isimlerini ağırlayarak bir araya getirdi.

Önemli Görüşmeler ve Kapanış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan etkinlikte, yapay zekanın havacılık sektöründeki potansiyeli detaylı bir şekilde tartışıldı. Yüksek, yaptığı konuşmada, ICAO'nun yapay zekayla ilgili ilk toplantısı için Türkiye'yi merkez olarak seçtiğini belirtti ve bu önemli toplantının Antalya'da gerçekleştirilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kapanış Toplantısı

Etkinliğin kapanış toplantısında Yüksek, "Üç gün boyunca yapay zekanın havacılık sektöründe kullanımı ve bununla ilgili endişeler, regülasyonlar, düzenlemeler burada masaya yatırıldı. Türk sivil havacılığını nerede konuşlandırdığımızı göstermiş olduk. Türk sivil havacılığı açısından da güzel bir vitrin oldu." şeklinde konuştu. Ayrıca, gerçekleştirilen kurumsal dönüşüm modeli ve bu modeli destekleyen havacılık yönetim sisteminin tanıtımını yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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