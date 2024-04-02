En güçlü bataryaya sahip Redmi modelleri açıklandı

Akıllı telefon almayı planlıyorsanız dikkate almanız gereken birçok faktör var. Ekran, kamera ve bağlantı seçeneklerinin yanı sıra pil de oldukça önemli bir faktördür. Peki hangi Xiaomi Redmi modeli en iyi bataryaya sahip? İşte en uzun şarj süresine sahip Redmi telefonlar listesi..

" Xiaomi Redmi modelleri en uzun pil ömrüne sahip"

DXOMARK ekibinin yaptığı testlerin ardından hazırlanan en uzun pil ömrüne sahip Redmi modelleri listesinin başında Redmi Note 12 Pro 5G yer almakta. İkinci sırada Redmi Note 11 Pro 5G yer alıyor. Redmi Note 10 listede üçüncü sırada yer alırken hemen sonrasında Redmi Note 11S 5G'nin, Redmi Note 12 5G'nin, Redmi Note 10S'nin, Redmi Note 12 Pro Plus 5G'nin ve Redmi Note 10 Pro'nun geldiği görülüyor.

En uzun pil ömrüne sahip Xiaomi Redmi modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:







