Rusya, Zoom ve Pinterest'e 27 Milyon Ruble Ceza Kesti

Rusya, Zoom ve Pinterest platformlarına, kullanıcı verilerini bu ülkede yerelleştirmedikleri gerekçesiyle toplam 27 milyon ruble (yaklaşık 300 bin dolar) ceza kesti.

Konuya ilişkin dava, başkent Moskova'da görüldü. Mahkeme, bu platformların yasalara uyulmadığına hükmetti ve Zoom için 15 milyon ruble, Pinterest için ise 12 milyon ruble para cezası ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Öte yandan, Rusya'da sadece Zoom ve Pinterest değil, Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi diğer birçok yabancı platform da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle benzer cezalarla karşı karşıya kalmış durumda.