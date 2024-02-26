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Apple, Samsung’un Galaxy Ring’i gibi akıllı bir yüzük geliştirecek!

Apple'ın akıllı yüzük ve gözlük gibi fikirleri tartıştığı ve AirPods'a küçük kameralar yerleştirdiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:07
Apple, Samsung’un Galaxy Ring’i gibi akıllı bir yüzük geliştirecek!

Apple, mevcut AirPods'u daha da geliştirmenin yollarının yanı sıra gelecekteki giyilebilir cihazlar için birkaç yeni fikri değerlendirdi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket akıllı bir yüzük yapmayı tartışıyor olsa da ürün üzerinde aktif olarak çalışmıyor. Rapora göre şirket, ayrıca akıllı gözlük üretip üretmeyeceğini ve AirPods'a yapay zekâ avantajları sağlayabilecek küçük kameralar yerleştirip yerleştirmeyeceğini de araştırıyor.

Apple'ın potansiyel ürün hattını yakından izleyenler için, şirketin en azından bir yüzük veya gözlük yaklaşımının ne olabileceği konusunda kafa yorduğuna dair kamuya açık kanıtlar bulunuyor. Apple geçmişte akıllı gözlükler ve akıllı yüzükler için en az 10 yıl öncesine dayanan bir dizi patent yayınladı.

Apple'ın önceki patentli yüzük tasarımlarında, daha küçük bir Apple Watch'a benzer şekilde monte edilmiş bir dokunmatik ekran, bilgisayar işlemcisi, kablosuz alıcı-verici ve şarj edilebilir güç kaynağına sahip bir yüzüğün çizimleri görülüyor.

Apple'ın AirPods'a olası bir alternatif olarak akıllı gözlük oluşturma konusunda da erken görüşmeler yaptığı belirtildi. Apple'ın akıllı gözlük fikri, şirketin donanım mühendisleri tarafından teknoloji araştırması olarak bilinen bir keşif aşamasında olduğu belirtiliyor.

Şirket, her iki fikri de hayata geçirmesi halinde bazı rekabet unsurlarıyla karşı karşıya kalacak.

apple

APPLE, AİRPODS'U DAHA DA GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARIYOR

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinin, kısmen yapay zekâ özellikleri sayesinde beklenenden daha iyi sattığını söylemişti. Meta'nın gözlükleri video kaydı ve canlı yayın yapabiliyor, şirketin yapay zekâ ajanı ile etkileşime girebiliyor ve müzik çalabiliyor.

Öte yandan Apple, en popüler giyilebilir cihazlarından biri olan AirPods'u daha da geliştirmenin yollarını da inceliyor.

Bloomberg'e göre şirket, B798 kod adlı bir projede mevcut AirPods'larla aynı boyutta olan kulaklıklara düşük çözünürlüklü kameralar yerleştirmeyi test ediyor. Teorik olarak yapay zekâ, insanların günlük aktivitelerini takip etmelerine ve günlük rutinlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için kameralardan alınan görüntüleri kullanabilecek.

Akıllı yüzük şu anda geliştirilmiyor olsa da, Apple'daki bazı çalışanlar, Apple Watch takmayan kişilerin sağlık ve fitness durumlarını takip etmelerini sağlamanın bütçe dostu bir yolu olarak bu fikre hala sıcak bakıyor.

Akıllı yüzük, Oura'ya ve Samsung'un bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı ve sağlık ölçümlerini takip etmek için tasarlanan yeni Galaxy akıllı yüzüğüne de rakip olacak.

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