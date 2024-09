Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Epic Games Store, her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar sunarak dijital oyun dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. 26 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak oyunu da resmen açıkladı. Bu hafta, Alblune tarafından geliştirilen bağımsız aksiyon-macera oyunu The Spirit and the Mouse ücretsiz hale geldi. Oyuncular bu keyifli yapımı Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilirler. İşte detaylar...



EPIC GAMES STORE 26 EYLÜL ÜCRETSİZ OYUNU: THE SPIRIT AND THE MOUSE

Epic Games Store, her Perşembe günü yeni ücretsiz oyunlarını oyunculara sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda iki oyunu aynı anda ücretsiz olarak erişime açan platform, bu kez daha küçük bütçeli ancak yaratıcı bir yapım olan The Spirit and the Mouse ile karşımıza çıkıyor.

Bu hafta ücretsiz olan The Spirit and the Mouse, oyunculara Lila adında küçük bir farenin hikayesini anlatıyor. Lila, köylülerin sorunlarını çözmek ve Sainte-et-Claire köyünü kurtarmak için Lumion adında bir ruh koruyucusuyla güçlerini birleştiriyor. Oyuncular, bu keyifli yapımda köyde çeşitli bulmacalar çözerek ilerliyor ve köylülere yardım ediyor. Oyun, sevimli grafikleri ve rahatlatıcı atmosferiyle dikkat çekiyor.

THE SPIRIT AND THE MOUSE: HİKAYESİ VE OYUN MEKANİKLERİ

The Spirit and the Mouse, Lumion adındaki ruh koruyucusuyla güçlerini birleştiren Lila’nın hikayesini işliyor. Oyuncular, hem Lila hem de Lumion karakterlerini kontrol ederek Sainte-et-Claire köyünü keşfetme ve köylülerin sorunlarını çözme görevini üstleniyorlar. Her bölge, farklı bulmacalar ve gizemlerle dolu. Oyuncular, köylülerin yardımlarına koşmak için eşyalar toplamalı ve köyde gizlenmiş sırları çözmeliler.

Oyunun atmosferi oldukça sevimli ve huzur verici, bu da oyunculara keyifli bir deneyim sunuyor. The Spirit and the Mouse, bulmaca çözme mekaniği ve benzersiz karakterleriyle dikkat çekiyor.

THE SPIRIT AND THE MOUSE NASIL ÜCRETSİZ ALINIR?

Epic Games Store üzerinden 26 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak olan The Spirit and the Mouse'u almak son derece kolay. Oyuncular, bu tarihler arasında Epic Games Store'a girerek oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilirler. Ücretsiz indirme fırsatını kaçırmadan oyuna sahip olmak isteyenler için bu süre zarfında oyunu indirmek yeterli.

Normalde Steam üzerinde 10.5 dolardan satılan bu bağımsız yapım, Epic Games Store kullanıcıları için kısa süreliğine tamamen ücretsiz.

THE SPIRIT AND THE MOUSE OYUNCULARDAN BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLDİ Mİ?

Her ne kadar The Spirit and the Mouse sevimli bir yapım olsa da, bazı oyuncular Epic Games Store’dan daha büyük bütçeli yapımlar bekliyor. Bağımsız yapım olması dolayısıyla beklentilerin biraz altında kalmış olabilir, ancak rahatlatıcı atmosferi, ilgi çekici bulmacaları ve keyifli oyun dünyasıyla The Spirit and the Mouse, özellikle bulmaca severlerin ilgisini çekecek nitelikte.

Oyuncuların, büyük bütçeli yapımlar beklentisi sürerken Epic Games Store’un her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar, özellikle küçük ve bağımsız yapımcıların oyunlarına dikkat çekmek için büyük bir fırsat sunuyor.

THE SPIRIT AND THE MOUSE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ