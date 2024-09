PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Sony’nin sevilen oyun konsolu PlayStation için sunduğu PlayStation Plus (PS Plus) hizmeti, her ay üyelerine ücretsiz oyunlar sunarak kütüphanelerini genişletme fırsatı veriyor. PS Plus, Ekim ayında da oyunculara tam 5 bin TL değerinde oyun hediye edecek. Bu oyunlar, farklı türlerde olup hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak. İşte Ekim ayında PS Plus ile sunulacak ücretsiz oyunların detayları...



PS PLUS EKİM 2024 ÜCRETSİZ OYUNLARI AÇIKLANDI

PS Plus, her ay farklı türlerde popüler oyunları ücretsiz sunmaya devam ediyor. Eylül ayında oldukça başarılı oyunlarla kütüphanelerini dolduran PlayStation kullanıcıları, Ekim ayında da heyecan verici yapımlarla buluşacak. Ekim ayı ücretsiz oyunları arasında WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! yer alıyor. Toplamda 4 bin 890 TL değerinde olan bu oyunlar, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak ve oyuncuların kütüphanelerine ömür boyu eklenebilecek.

Bu oyunlar, 1 Ekim tarihinden itibaren erişime açılacak ve 4 Kasım’a kadar kütüphaneye eklenebilecek. Eylül ayı oyunlarını hala almadıysanız, 30 Eylül tarihine kadar süreniz olduğunu unutmayın.

WWE 2K24: GÜREŞ SEVERLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

PS Plus Ekim ayı oyunları arasında en dikkat çeken yapım, WWE 2K24 oldu. Güreş oyunları serisinin en yeni üyesi olan bu oyun, güreş severlerin yıllardır aşina olduğu WWE deneyimini sunuyor. Hem PS4 hem de PS5 konsollarında oynanabilen WWE 2K24, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

Normalde 1.500 TL fiyat etiketiyle satılan WWE 2K24, PS Plus üyeleri için büyük bir fırsat olacak. Oyuncular, güreş dünyasında çeşitli karakterlerle ringe çıkarak, kariyer modunda kendilerini geliştirebilecek ve çevrimiçi modlarla diğer oyunculara karşı mücadele edebilecek. WWE 2K24, gerçekçi grafikler ve gelişmiş oynanış dinamikleriyle dikkat çekiyor.

DEAD SPACE: BİLİMKURGU VE HAYATTA KALMA OYUNU

PS Plus’ın Ekim ayında sunduğu diğer büyük yapım ise Dead Space. Bilimkurgu ve hayatta kalma türünde olan bu oyun, 2024’ün en çok beklenen yapımlarından biri. Normalde 2.900 TL fiyat etiketine sahip olan Dead Space, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

Dead Space, oyuncuları uzayda geçen korku dolu bir maceraya sürüklüyor. Oyuncular, uzay gemisinde mahsur kalan bir karakteri kontrol ederek, tehlikeli yaratıklardan kaçmaya ve gizemli olayları çözmeye çalışıyor. Özellikle gerilim dolu atmosferi ve detaylı hikaye anlatımı ile dikkat çeken Dead Space, bilimkurgu sevenler için mükemmel bir seçim olacak.

DOKI DOKI LITERATURE CLUB PLUS!: FARKLI BİR OYUN DENEYİMİ

Ekim ayının son ücretsiz oyunu ise Doki Doki Literature Club Plus!. Normalde 490 TL fiyatla satışta olan bu oyun, edebiyat kulübüne katılan ana karakterin hikayesini anlatıyor. Görünüşte sevimli ve romantik bir oyun gibi duran Doki Doki Literature Club, aslında oyuncuları duygusal ve psikolojik bir yolculuğa çıkarıyor. Oyun, beklenmedik olaylar ve sarsıcı bir hikaye ile dikkat çekiyor.

Edebiyat Kulübü’ne gönülsüzce katılan ana karakterin maceralarını konu alan oyun, anime tarzı görselleri ve derin hikayesiyle özellikle görsel roman severler için ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Oyunun hikayesi ilerledikçe, oyuncular karakterlerin arka planını keşfederken sürprizlerle karşılaşacak.

PS PLUS OYUNLARI NASIL ÜCRETSİZ ALINIR?

PS Plus üyeleri, Ekim ayı oyunlarını 1 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında PlayStation Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilirler. Bu süreç içerisinde oyunları kütüphaneye ekleyen oyuncular, oyunlara ömür boyu erişebilecek. Henüz PS Plus abonesi değilseniz, uygun fiyatlı abonelik seçenekleri ile bu hizmetten yararlanabilir ve her ay sunulan ücretsiz oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, Eylül ayı PS Plus oyunları için son tarih 30 Eylül. Eğer bu ayın ücretsiz oyunlarına henüz sahip olmadıysanız, bu fırsatı kaçırmadan kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PS PLUS HİZMETİNİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

PS Plus, sadece her ay ücretsiz oyunlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrimiçi çok oyunculu oyunlar oynama imkanı da tanıyor. Bunun yanında, PS Plus üyeleri, PlayStation Store’daki özel indirimlerden ve erken erişim fırsatlarından yararlanabiliyor. Ayrıca, bulut depolama alanı sayesinde oyun kayıtlarını saklama ve farklı cihazlarda erişim sağlama gibi avantajlar da PS Plus üyelerine sunuluyor.

Sonuç olarak, Ekim ayı PS Plus oyunları, özellikle farklı türlerde oyunlar oynamayı seven oyuncular için harika bir fırsat sunuyor. WWE 2K24 ile güreş arenasına adım atabilir, Dead Space ile korku dolu bir uzay macerasına çıkabilir ya da Doki Doki Literature Club Plus! ile psikolojik bir yolculuğa atılabilirsiniz. Bu oyunları kaçırmadan 1 Ekim’den itibaren kütüphanenize eklemeyi unutmayın!