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Akçakoca'da yazın hareketliliği yerini martılara ve güvercinlere bıraktı

Akçakoca sahilleri tatil sezonunun bitmesiyle boşaldı; 3 mavi bayraklı plajlarda okulların açılması ve havaların soğumasıyla martılar ve güvercinler hakim oldu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Akçakoca'da yazın hareketliliği yerini martılara ve güvercinlere bıraktı

Akçakoca sahilleri sonbahara hazırlanıyor:

Yaz aylarında yoğunluğu ve kalabalığıyla bilinen Düzce’nin denize açılan kapısı Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü. Mayıs ayının sonlarından itibaren denizseverlerin akınına uğrayan ve yaklaşık 4 ay boyunca tatilcilerin vazgeçilmez adresi olan 3 mavi bayraklı plajlarda yaz dönemi yoğunluğu sona erdi.

Karadeniz zaman zaman zorlu fırtınalara sahne olsa da yaz boyunca plajlarda adım atacak yer kalıyordu; havaların soğumaya başlaması ve okulların açılması ile birlikte tatilciler kentlere dönünce sahiller boşaldı.

Plajlarda yeni sakinler:

Okulların açılması ve tatilcilerin ayrılmasının ardından Karadeniz sahillerinin yeni sakinleri martılar ve güvercinler oldu. Kalabalığın yerini huzura bıraktığı kıyılar, şimdi daha çok denizin ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen az sayıda ilçe sakinine ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarına yaklaşırken kumsalın boş kalmasını fırsat bilen vatandaşlar sahilde oturup dinlenmeyi tercih ediyor; yazın coşkusunun ardından gelen bu dingin dönem, bölge sakinlerine farklı bir yaşam ritmi sunuyor.

YAZ MEVSİMİNDE YOĞUNLUK YAŞANAN VE ADIM ATACAK YER KALMAYAN DÜZCE’NİN DENİZE AÇILAN KAPISI...

YAZ MEVSİMİNDE YOĞUNLUK YAŞANAN VE ADIM ATACAK YER KALMAYAN DÜZCE’NİN DENİZE AÇILAN KAPISI AKÇAKOCA SAHİLLERİ TATİLİN BİTİP OKULLARIN AÇILMASI VE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE YERİNE MARTI VE GÜVERCİNLERE BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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