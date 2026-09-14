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Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali dört gün süren etkinliklerin ardından Derya Uluğ'un konseriyle coşkuyla sona erdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Çivril Uluslararası 28. Elma, Tarım ve Kültür Festivali finali

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, dört gün süren yoğun programın ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ'un sahne aldığı final konseriyle tamamlandı. Festival boyunca müzik, kültür ve tarım odaklı etkinlikler ziyaretçilere sunuldu.

Etkinlik çeşitliliği ve yerel katılım:

Çivril Belediyesi tarafından organize edilen festivalde konserlerin yanı sıra tarım ve hayvancılık konferansları, çocuk programları, geleneksel yarışmalar ve çeşitli gösteriler yer aldı. Kurulan Kültür Sokağı festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü; İki Sıfır stantlarında ilçenin yöresel lezzetleri ve markanın ürünleri tanıtıldı.

Organizasyon ayrıntıları ve bütçe:

Festivalin, Çivril Belediyesi bütçesinden harcama yapılmadan gerçekleştirildiği yetkililerce bildirildi. Final gecesinde sahneye çıkan Derya Uluğ, sevilen parçalarını Çivrilliler için seslendirirken, konser alanını dolduran izleyiciler performansa hep bir ağızdan eşlik etti; sanatçının enerjisi geceye damga vurdu.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, organizasyonun başarısı için emeği geçenleri tebrik ederek şunları söyledi: "Çivril Uluslararası 28. Elma, Tarım ve Kültür Festivalimizin finalini, Derya Uluğ’un sevilen şarkıları ve muhteşem enerjisiyle büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdik. Dört gün boyunca dolu dolu yaşadığımız festivalimizin hazırlanmasından düzenlenmesine kadar emeği geçen belediye personelimize, güvenlik güçlerimize, sağlık ekiplerimize, katkı sunan kurum ve kuruluşlarımıza, BuMenejer’e ve tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Toplam dört gün süren etkinlikler, Çivril'in tarımsal ve kültürel değerlerinin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı ve ilçe halkı için hem eğlence hem de tanıtım fırsatı sundu.

DERYA ULUĞ ÇİVRİL KONSER

DERYA ULUĞ ÇİVRİL KONSER

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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