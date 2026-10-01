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Aksaray’da 5 bin 513,22 kWp’lik arazi güneş santraliyle yıllık 4,37 milyon kg CO2 azaltımı

Aksaray’da kurulan 5 bin 513,22 kWp kapasiteli arazi güneş santrali, yılda 4.370.969 kg CO2 azaltımıyla 660 ağaca eş değer çevresel katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Aksaray’da 5 bin 513,22 kWp’lik arazi güneş santraliyle yıllık 4,37 milyon kg CO2 azaltımı

CW Enerji, Aksaray projesini tamamladı

Enerji çözümleri sunan CW Enerji, Aksaray’da bir firma için kurduğu 5.513,22 kWp gücündeki arazi tipi güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı. Proje, işletmenin yenilenebilir kaynaklardan daha fazla enerji temin etmesine olanak vererek hem maliyet yönetimine katkı sağlayacak hem de çevresel etkileri azaltacak şekilde tasarlandı.

çevresel etkiler:

Santralin yıllık çevresel katkısı, şirket tarafından verilen bilgiye göre 4.370.969 kg karbondioksit salınımının önlenmesiyle ifade ediliyor. Bu miktar, yaklaşık 660 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı karbondioksit miktarına eşdeğer kabul ediliyor; böylece proje somut bir karbon azaltımı sağlıyor.

firmalara ekonomik ve operasyonel katkılar:

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yenilenebilir enerji çözümleriyle Türkiye genelinde firmaların enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, "Güneş enerjisinin sunduğu ekonomik ve çevresel avantajları farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerle buluşturuyoruz" diyerek projenin işletmelerin enerji maliyetlerini daha etkin yönetmesine nasıl katkı sunduğunu vurguladı. Şirketin projelendirmeden mühendisliğe, kurulumdan devreye almaya kadar tüm süreçlerde işletmelerin yanında olduğu ifade edildi.

enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilirlik hedefleri:

Yılmaz ayrıca yenilenebilir yatırımların Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için önemine dikkat çekti. CW Enerji’nin teknoloji altyapısı ve üretim gücüyle güneş enerjisini ülke genelindeki daha fazla işletmeyle buluşturmaya devam edeceği belirtildi; bu yaklaşım hem sektörlerin enerji dönüşümünü desteklemeyi hem de uzun vadede ulusal enerji hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

CW ENERJİ, AKSARAY’DA BİR FİRMA İÇİN 5 BİN 513,22 KWP GÜCÜNDEKİ ARAZİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ...

CW ENERJİ, AKSARAY’DA BİR FİRMA İÇİN 5 BİN 513,22 KWP GÜCÜNDEKİ ARAZİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU TAMAMLADI. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İLE YILDA YAKLAŞIK 660 ADET AĞACIN ATMOSFERDEN UZAKLAŞTIRDIĞI MİKTARA EŞİT OLAN 4 MİLYON 370 BİN 969 KG KARBONDİOKSİT SALINIMI ÖNLENECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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