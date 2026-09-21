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Aksaray'da makaron imalathanesine eş zamanlı baskın: 5 gözaltı

Aksaray ve ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı baskınında, 2,1 milyon değerinde kaçak tütün, makaron ve makineler ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da makaron imalathanesine eş zamanlı baskın: 5 gözaltı

Aksaray'da makaron imalathanesine eş zamanlı baskın: 5 gözaltı

Aksaray merkez ile Güzelyurt ve Ortaköy ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 100 bin lira olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun seyri:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti. Yapılan planlama doğrultusunda merkez ve iki ilçede toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlar sırasında Y.S. (43), C.Ö. (61), M.A. (55), N.Ü. (60) ve M.D. (44) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve aranan iş yerlerinde yapılan incelemelerde çok sayıda ambalaj ve üretim malzemesi tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler ve değeri:

Aramalarda bulunanlar arasında 152 bin 80 adet dolu makaron, 65 bin adet boş makaron, 19 bin 200 adet doluma hazır boş sigara paketi ve 316 paket kaçak sigara ile 91 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün yer aldı.

Ayrıca kaçak imalathane faaliyetinde kullanıldığı belirlenen 3 makaron paketleme makinesi, 2 otomatik makaron dolum makinesi, 1 hava üfleme makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu.

Operasyon sonucu ele geçirilen ürün ve ekipmanın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin lira olduğu bildirildi.

AKSARAY VE İLÇELERİNDE JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA PİYASA DEĞERİ 2,1...

AKSARAY VE İLÇELERİNDE JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA PİYASA DEĞERİ 2,1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TÜTÜN VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. 5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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