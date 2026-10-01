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Alkollü sürücünün savunması şaşırttı: 'araba parfüm kokuyordu'

Eskişehir'de trafik kontrolünde 0.61 promil alkollü olduğu saptanan sürücü M.Ü.'ye 25 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alkollü sürücünün savunması şaşırttı: 'araba parfüm kokuyordu'

Olayın yaşandığı denetim:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında, 34 AYS 030 plakalı araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücü M.Ü. için 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi.

Uygulanan yaptırım ve sürücünün tepkisi:

Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Karar karşısında şaşkın olduğunu belirten M.Ü., "Hiç araba kullanamayacak mıyım? Trafik ve jandarmada da geçerli sanırım. El insaf ya kurban olayım. İlk defa ceza yiyorum." diye tepki gösterdi. Sürücü ayrıca, "Ben de bir şey yok ki belki araba da parfüm kokuyordu" şeklinde savunmada bulundu.

ESKİŞEHİR&#039;DE TRAFİK EKİPLERİNİN DENETİMİNDE 0.61 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE...

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK EKİPLERİNİN DENETİMİNDE 0.61 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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